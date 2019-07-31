«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу

2 августа Малком пройдет медосмотр в «Зените»

Нападающий «Барселоны» Малком 2 августа прилетит в Россию для того, чтобы пройти медосмотр для «Зенита», сообщает Sky in Italy. По окончании обследования 22-летний бразилец заключит соглашение с клубом из Санкт-Петербурга. Издание пишет, что «Зенит» заплатит «Барсе» 40 миллионов евро за переход футболиста, кроме того, каталонский клуб может получить еще 5 миллионов в качестве бонуса за успешное выступление Малкома в России. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта еще во вторник отправился в Барселону, чтобы завершить сделку.

Малком перешел в «Барселону» в июле прошлого года за 41 миллион евро, в сезоне-2018/19 он сыграл за «сине-гранатовых» в 24 матчах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Сообщается, что его контракт с «Зенитом» будет рассчитан на 5 лет.

«Спартак» объявил об аренде Шюррле

«Спартак» официально объявил об аренде полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Соглашение с 28-летним футболистом действует до конца сезона-2019/20. Немец будет выступать за красно-белых под 20-м номером.

В прошлом сезоне Шюррле также на правах аренды выступал за «Фулхэм», в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей. В послужном списке футболиста такие клубы, как «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Шюррле — чемпион мира-2014 в составе сборной Германии. В чемпионате России выступает еще один игрок из той немецкой сборной — защитник Бенедикт Хеведес из «Локомотива». Это уже третий чемпион мира в истории чемпионата России — в нем выступал Роберто Карлос, выигрывавший мировое первенство в 2002 году.

Луиз Адриану стал игроком «Палмейраса»

«Спартак» объявил о переходе нападающего Луиза Адриану в «Палмейрас». Сообщается, что соглашение 32-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитано на четыре сезона. Условия трансфера не уточняются. По данным «СЭ», «Спартак» получит около 1 миллиона евро в качестве компенсации, также красно-белые смогут разгрузить платежную ведомость (зарплата Адриану в московском клубе составляла 4 миллиона евро).

Луиз Адриану выступал за «Спартак» с января 2017 года, нападающий провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 15 голевых передач. С красно-белыми бразилец стал чемпионом России (2016/17), а также завоевал Суперкубок страны (2017).

«МЮ» договорился с «Ювентусом» об обмене Лукаку на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ювентусом» об обмене бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на аргентинского форварда Пауло Дибалу, пишет Sky in Italy. Сами клубы и 26-летний Лукаку согласны на сделку, остается лишь дождаться положительного ответа от Дибалы. Агент 25-летнего аргентинца сейчас находится в Лондоне и ведет переговоры с «МЮ». Сам Дибала не прочь остаться в «Юве», но на этой неделе его ждет встреча с новым главным тренером «Старой синьоры» Маурицио Сарри, на которой будет обсуждаться будущее футболиста.

Главный тренер «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не стал обсуждать возможный трансфер Дибалы, но заявил, что в ближайшее время в его команде могут появиться 1−2 новичка.

— Не собираюсь обсуждать слухи о футболистах из других команд, — сказал Сульшер. — Тем не менее, наше руководство работает над одним или двумя потенциальными трансферами. У нас есть 10 дней до начала сезона и, надеюсь, вскоре мы сможем представить одного-двух новичков.

Sky in Italy также задал вопрос об обмене с «МЮ» вице-президенту «Ювентуса» Павлу Недведу:

— У нас есть несколько предложений по Дибале, но мы пока не спешим с решением о его будущем. Лукаку? Мы всегда пытаемся заполучить хороших футболистов, но я не хочу говорить конкретно о Ромелу или ком-то еще, — сказал Недвед.

В сезоне-2018/19 Дибала провел 42 матча за «Ювентус», забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. На счету Лукаку 45 матчей за «МЮ» в прошлом сезоне, 15 мячей и 4 голевых передачи.

В Италии затеяли еще один обмен — Джеко уйдет в «Интер», а Икарди — в «Рому»

По примеру «Юве» и «МЮ», «Интер» и «Рома» тоже затеяли обмен нападающими. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мауро Икарди может отправиться в Рим, взамен миланцы получат Эдина Джеко. Ранее «Рома» уже отклонила два предложения «Интера» по 33-летнему боснийцу в размере 10 миллионов и 12 миллионов евро, однако теперь аргентинский нападающий команды из Милана Мауро Икарди выразил желание перебраться в столицу Италии. Ранее стало известно, что 26-летний Икарди не входит в планы нового главного тренера «Интера» Антонио Конте и, скорее всего, покинет команду этим летом. «Рома» оценивает Джеко в 20 миллионов евро.