Голкипер «Рубина» Дюпин признан болельщиками лучшим игроком июля
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признан болельщиками команды лучшим игроком июля, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признан болельщиками команды лучшим игроком июля, сообщается на сайте футбольного клуба.
Дюпин по итогам опроса набрал 49% голосов. В трех матчах 31-летний вратарь пропустил один мяч.
«Рубин», набрав семь очков в трех турах, идет на третьем месте в чемпионате России.