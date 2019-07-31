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31 июля, источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Рубина» Дюпин признан болельщиками лучшим игроком июля

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признан болельщиками команды лучшим игроком июля, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дюпин по итогам опроса набрал 49% голосов. В трех матчах 31-летний вратарь пропустил один мяч.

«Рубин», набрав семь очков в трех турах, идет на третьем месте в чемпионате России.

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