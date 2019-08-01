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00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун арендовал Шюррле. И не вернет Карреру

«Спартак» продолжает строить новую команду, не оглядываясь на свое золотое прошлое.

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча владельца с болельщиками

Точка кипения в отношениях красно-белых со своими фанатами после матча с «Тамбовом» (0:2) достигла, казалось, кипения. Разрядить обстановку была призвана встреча руководства клуба с болельщиками. Она состоялась во вторник, в беседе с фан-активом участвовал лично владелец клуба Леонид Федун. Необходимость такого мероприятия назрела и по нюансам трансферной кампании (пока с прицелом «на выход»), которую ведет клуб.

Вот некоторые детали встречи, о которых стало известно «СЭ»:

1. Владелец клуба еще раз объяснил логику расставания с предыдущим тренером — Массимо Каррерой. Кроме того, было еще раз заявлено о том, что возвращение Карреры как вариант выхода из кризиса не рассматривается. Итальянский специалист в клуб возвращен не будет.

2. Заявлена поддержка нынешнему тренерскому штабу во главе с Олегом Кононовым. Понятны объективные трудности, с которыми этот специалист столкнулся в прошлом сезоне и в начале нынешнего. Как понятно и недовольство болельщиков игрой и результатом команды.

3. Разъяснены некоторые детали трансферной кампании. В частности, об одном из новичков, по которому сохранялась неясность — полузащитник АЗ Тил (21 год) будет приобретен.

Шюррле — сыграет ли с «Динамо»?

А по немецкому полузащитнику Андре Шюррле (28 лет) определенность уже наступила — вчера игрок прошел в Москве медосмотр и сделка была оформлена. Вечером пресс-служба красно-белых распространила заявление гендиректора клуба Томаса Цорна, который подтвердил информацию «СЭ»: аренда немца все же с правом выкупа. По нашим данным, Шюррле может быть выкуплен за сумму в 7,5 миллиона евро, а условием станет проведение определенного числа матчей в сезоне (обычно в подобных случаях клубы согласовывают грейд в 50% игр).

Шюррле сегодня проведет первую тренировку, в пятницу состоится официальная презентация, а уже в субботу вечером — матч с «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Если вы платите за аренду футболиста один миллион евро, а его зарплата составляет около трех миллионов евро, логично предположить, что он сыграет в первой же встрече. Но это уже точно вопрос к Олегу Кононову. Шюррле же, как ранее и сообщал «СЭ», взял 20-й номер. Под ним же в начале своей карьеры в «Спартаке» выступал Зе Луиш.

Сына Ларссона представят в четверг

Форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон (22 года) сегодня официально перейдет в «Спартак» — игрок пройдет медосмотр и подпишет многолетний контракт, а сумма трансфера составит около четырех миллионов евро. Сын легенды шведского футбола Хенрика Ларссона также будет представлен в пятницу — и вот в этом случае мы можем вполне определенно говорить, что с «Динамо» Ларссон-младший должен сыграть. Сезон в Швеции в самом разгаре — так что ждем.

Тил полетел с АЗ

А вот трансфер самого ожидаемого новичка — атакующего полузащитника голландского АЗ Гуса Тила — дело уже следующей недели. Вчера Тил вылетел в составе команды в Швецию на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Хеккена». Тил уже заигран в отборе турнира за АЗ, и если трансфер состоится, помочь красно-белым футболист сможет уже только в групповом раунде, если туда пробьется «Спартак». Голландские СМИ оценивают трансфер в сумму в диапазоне от 10 до 15 миллионов евро — с самим футболистом и его агентом, по данным «СЭ», договоренность достигнута.

Томас Цорн: «В “Спартак” перешел топовый футболист»

Вчера пресс-служба красно-белых распространила комментарий гендиректора клуба.

О Шюррле

— В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка — мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды.

О Фернанду и Луизе Адриану

— Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернанду обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться — слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка — она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиза Адриану, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал.

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