Федун арендовал Шюррле. И не вернет Карреру
«Спартак» продолжает строить новую команду, не оглядываясь на свое золотое прошлое.
«Спартак» продолжает строить новую команду, не оглядываясь на свое золотое прошлое.
Точка кипения в отношениях
Вот некоторые детали встречи, о которых стало известно «СЭ»:
1. Владелец клуба еще раз объяснил логику расставания с предыдущим тренером — Массимо Каррерой. Кроме того, было еще раз заявлено о том, что возвращение Карреры как вариант выхода из кризиса не рассматривается. Итальянский специалист в клуб возвращен не будет.
2. Заявлена поддержка нынешнему тренерскому штабу во главе с Олегом Кононовым. Понятны объективные трудности, с которыми этот специалист столкнулся в прошлом сезоне и в начале нынешнего. Как понятно и недовольство болельщиков игрой и результатом команды.
3. Разъяснены некоторые детали трансферной кампании. В частности, об одном из новичков, по которому сохранялась неясность — полузащитник АЗ Тил (21 год) будет приобретен.
А по немецкому полузащитнику Андре Шюррле (28 лет) определенность уже наступила — вчера игрок прошел в Москве медосмотр и сделка была оформлена. Вечером
Шюррле сегодня проведет первую тренировку, в пятницу состоится официальная презентация, а уже в субботу вечером — матч с «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Если вы платите за аренду футболиста один миллион евро, а его зарплата составляет около трех миллионов евро, логично предположить, что он сыграет в первой же встрече. Но это уже точно вопрос к Олегу Кононову. Шюррле же, как ранее и сообщал «СЭ», взял 20-й номер. Под ним же в начале своей карьеры в «Спартаке» выступал Зе Луиш.
Форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон (22 года) сегодня официально перейдет в «Спартак» — игрок пройдет медосмотр и подпишет многолетний контракт, а сумма трансфера составит около четырех миллионов евро. Сын легенды шведского футбола Хенрика Ларссона также будет представлен в пятницу — и вот в этом случае мы можем вполне определенно говорить, что с «Динамо»
А вот трансфер самого ожидаемого новичка — атакующего полузащитника голландского АЗ Гуса Тила — дело уже следующей недели. Вчера Тил вылетел в составе команды в Швецию на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Хеккена». Тил уже заигран в отборе турнира за АЗ, и если трансфер состоится, помочь
Вчера
О Шюррле
— В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую
О Фернанду и Луизе Адриану
— Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернанду обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться — слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка — она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиза Адриану, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал.