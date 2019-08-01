«Зенит» предложил нападающему «Барселоны» рекордную зарплату

По информации издания, 22-летний бразилец также вел переговоры с «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что Малком подпишет контракт с российским клубом сроком на шесть лет.
В случае успеха сделки бразильский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком Российской
О возможном трансфере Малкома в «Зенит» сообщила испанская Marca 29 июля. Позже генеральный директор клуба Александр Медведев информацию подтвердил, отметив, что переговоры находятся в «самой активной стадии».
В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.