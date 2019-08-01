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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гилерме: Я отвечаю за свои слова — в «Спартак» не перейду

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении «Спартака», завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.

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Источник: РИА "Новости"

Слова Кикнадзе были на эмоциях, мои — осознанные

— Маринато, вы начинали сезон без нового контракта. Подписали его только после первого тура. Насколько это мешало?

— Конечно, у меня было волнение. Когда выходил на поле, то уже было без разницы.

— Было очень много слухов: одни писали о контракте со «Спартаком», другие — об интересе «Зенита». Что из этого является правдой?

— Предложений было много и не только из России. Европейские клубы интересовались, но мой главный вариант — остаться здесь. Я ждал до последней минуты. Я давно играю в России, и я всегда говорил и буду говорить: «Моя мечта — закончить карьеру в «Локомотиве».

— Могли бы назвать команды из Европы, которые интересовались вами?

— Были из Турции, Италии, Испании. Это не топ-команды. Называть не буду, не хочу.

— Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками сказал, что клуб не готов повторить предложение другой московской команды и вы, скорее всего, покинете «красно-зеленых». Что вы чувствовали тогда?

— Его ответ был на эмоциях. В тот момент не было точных разговоров о моем уходе, но Василий Александрович имел право на такое высказывание.

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— Кикнадзе сказал на эмоциях, а вы утверждали, что клуб не прилагает усилий по заключению контракта. Осознанно?

—  Да, осознанно. В конце концов, я начал терять терпение, переговоры тянулись уж слишком долго. Понимаю, что дела так просто не решаются, и мне не 20 лет, но у меня есть возможность играть на хорошем уровне еще три или четыре года. Главное, что я и клуб остались довольны положением дел.

— Речь перед болельщиками была заготовленной, или всё получилось спонтанно?

— Я знал, что такие вопросы будут, но получилось спонтанно.

— Несколько лет назад была история, когда вы публично раскритиковали тогдашнего тренера Леонида Кучука. Могли бы сравнить две эти ситуации?

— Сейчас я сказал свое мнение, не имея претензий. Это не критика.

— После той встречи с болельщиками между вами и Кикнадзе состоялся личный разговор?

— Сразу нет, потом разговаривали.

— Обсуждали ли ситуацию с контрактом с Семиным?

—  Он хотел, чтобы я остался здесь. Сказал мне: «Успокойся, всё будет успешно. Терпи, терпи и еще раз терпи». Я делал именно так.

— Когда закончится контракт с «Локомотивом», вам будет уже 37. Уже решили, чем будете заниматься потом?

— Всё будет зависеть от моего тела. Пока оно у меня абсолютно здоровое. Пока не хочу говорить, что через три года я завершу карьеры. Если я буду на хорошем уровне, то обязательно продолжу играть. Хочу просто закончить в «Локомотиве».

Ранее говорил, что не перейду в «Спартак» — сдержал слово

— Вы знакомы с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном?

— Он был одним из организаторов сборов «Локо», там и познакомились.

— Реально ли было предложение «Спартака»? И насколько оно было выгоднее, чем у железнодорожников?

— Было предложение от них: «Спартак» отправил запрос в «Локомотив». Я провел 12 лет в одной команде, и переходить в стан серьезного соперника, наверное, было бы неправильно.

— В СМИ говорилось, что вы уже готовы перейти в «Спартак».

— Вы много «бла-бла-бла». Достаточно чего говорят. Мол, у меня зарплата в три миллиона, а я хочу пять — это неправда.

— Сколько вы хотели бы?

— Хочу, чтобы у меня просто была зарплата (смеется).

— С вами конкретно кто-то из руководства «красно-белых» общался?

— Нет.

— Некоторое время назад вы назвали «Спартак» клубом, в который никогда не перейдете. С учетом их интереса в это межсезонье вам не было страшно за те слова?

— Я дал слово, и я должен отвечать за него. «Локомотив» — это моя семья. Мне было бы трудно принять решение о переходе в другой российский клуб.

— Если сейчас попросим повторить то высказывание, вы не станете этого делать?

— Я хочу играть здесь до конца карьеры. В «Спартак» я не перейду.

— Вашим агентом является Желько Тадич, который также работает на вашего одноклубника Ведрана Чорлуку. Несколько лет назад, когда на пост президента клуба приходил Илья Геркус, футбольная общественность активно отправляла Чорлуку в «Спартак». Таким образом, агент выбивал новый контракт для своего клиента. В этом году сменилось руководство и теперь вас отправляют к «красно-белым». Не находите параллель в этих двух случаях?

— Я с агентом знаком уже 17 лет. Интересы «Спартака» — это реальная штука. У Ведрана тоже было предложение, никто не выбивал улучшенные условия. Никто такого не делал.

— Вспомните день, когда вы были ближе всего к уходу из «Локомотива»?

— В этом году нет, внутри себя понимал, что всё будет хорошо. Близок к уходу был только после травмы в 2008 году. Я сам не хотел.

— Сейчас не было тех ощущений что в 2008 году?

— Нет.

— Финальное предложение «Локомотива», которое вы приняли, было меньше спартаковского?

— Да, но я доволен всем.

Если меня обзовут обезьяной, с поля не уйду

— Маринато, вы сейчас являетесь первым номером в сборной России. Когда только приглашались, думали о том, что обойдете Лунева, Шунина и других?

— Я всегда верю в себя. Была цель — играть в составе сборной. Сейчас у меня есть такая возможность, и я хочу сохранить эту позицию. Хочу, чтобы вы меня меньше критиковали. Из-за того, что я нерусский, давления на меня намного больше. Я делаю всё возможное, что быть в воротах сборной России.

— Вас критикуют гораздо меньше остальных. Читаете новости про себя в прессе?

— Нет, уже два года. Удалил все приложения спортивных СМИ. Не помню, почему так сделал. Прочитал ли непонравившуюся статью — не знаю. Особенно сейчас, когда были новости по контракту, друзья заваливали сообщениями.

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— Многие критикуют подход РФС к натурализации игроков для сборной России. Что могли бы ответить?

— Я всё понимаю, что нельзя натурализовать футболиста, который играть месяц или два. Из-за того, что он очень хорош? Нет, так нельзя. Я живу в России уже 12 лет и планирую остаться после карьеры. Мои дети получают российское образование. Я не против натурализации. Я ничего не могу говорить, могу только делать свою работу.

— Наша страна, к сожалению, не может считаться самой толерантной. Как реагируете на выкрики с трибун сейчас, после прожитых лет в России?

— Я не обижаюсь. Бывает, что совершил ошибку на поле, а тебя свой же болельщик потом покрывает, оскорбляют в Instagram. На стадионе я вообще не слышу ничего, я концентрируюсь на игре. Если они будут кричать мне, что я обезьяна, то мне без разницы. С поля не уйду. Это просто психологический прием от фанатов соперника, ничего более. Это не значит, что они не любят темнокожих.

Не буду вежливо говорить защитнику: «пожалуйста, встречай футболиста»

 — В этом сезоне состав «Локомотива» стал слабее?

— Считаю, что нет. В этом сезоне у нас тоже боевой состав.

— Каких результатов должна достичь команда, чтобы вы были удовлетворены сезоном?

— Быть в тройке в РПЛ и хорошо показать себя в Лиге чемпионов. Уверен, будет лучше, чем в прошлом году.

— Против кого хотели бы сыграть в группе ЛЧ?

— Например, против «Манчестер Сити». Там играет мой друг Фернандиньо.

— Выиграть еврокубки — реальная задача для «Локо»?

— Наша задача в Лиге чемпионов — сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны быть в тройке в группе. Для меня такой результат был бы успешным. Можно мечтать о победах, но нужно оставаться реалистами.

— Маринато, за что вы так сильно разозлились на Дмитрия Живоглядова в матче против ЦСКА?

— Это бывает в игре, эмоциональный момент. Все знают, что я спокойный. Я хотел, чтобы он встречал на фланге, но в наши ворота был нанесен удар. Я ругался, но потом извинялся.

— Подобная критика в адрес игроков — частая практика?

— Да, еще как.

— А в обратную сторону?

— Конечно, бывало многое — и от тренеров, и от футболистов. Не буду вежливо говорить: «Пожалуйста, может быть, встретишь футболиста?».

— На каком стадионе в России некомфортно играть?

— В Оренбурге: искусственный газон, ужасная раздевалка, света нет. Мне не нравится там.

Фернандес не ленится говорить на русском языке, просто стесняется

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— Понравилось ли вам использование системы VAR в чемпионате России?

— Я не против VAR, только за, но система должна работать на каждом матче. Российский чемпионат один из единственных, в которых нет видеоповторов, даже в Бразилии есть.

— Чувствуете ли вы конкуренцию среди других вратарей в «Локо»?

—  Юрий Палыч не дает мне расслабиться. Около двух лет назад он сажал меня на лавку и выпускал Илью Абаева. Каждый день на тренировке я должен доказывать тренеру свои возможности. У нас нет конкуренции с другими голкиперами. Мы каждый день вместе. Провожу с ними больше времени, чем с семьей.

— Могли бы назвать трех лучших российских голкиперов на данный момент?

— Акинфеев, Лунев и Сафонов.

— Согласны, что в нынешнем состоянии вы лучшем, чем Акинфеев?

— Не могу сказать, про себя не люблю говорить.

— Перед матчем с ЦСКА вы записывали ролик с Марио Фернандесом, где по очереди произносили русские скороговорки. Как у Марио с русским языком?

— Он стесняется, но всё понимает. Когда я начинал учить язык, то испытывал такие же трудности. Я вот тоже до сих пор не совсем идеально говорю, главное, что вы меня понимаете (смеется). Марио не ленится говорить, это простое стеснение.

— Могли бы повторить скороговорку?

— Нет, надо почитать (смеется). Даже не вспомню, что говорил.

Не могу представить утро без русской каши

— Кем вы видите себя после завершения карьеры?

— Я не вижу себя ни главным тренером, ни тренером у вратарей. У меня нет желания работать на поле. Планирую в скором времени пойти учиться на менеджерские курсы. Возможно, хотел бы стать спортивным директором.

— Почему не хотите тренерскую должность?

— Будучи футболистами, мы постоянно находимся в разъездах, на сборах. Если буду тренером, то всё продолжится, а хотелось бы проводить больше времени с семьей.

— Готовы ли стать спортивным директором «Локомотива», пока никто не занял эту должность?

— Почему бы и нет, но пока рано (смеется).

— Есть ли блюда в русской кухне, которые вы безумно полюбили?

— Я обожаю борщ, сырники и каши. У нас в Бразилии нет таких блюд. Я уже не могу представить утро без каши, это обязательно. Сало, кстати, тоже нравится.

— А какие блюда не нравятся совсем?

—  Не люблю зелень. Огурцы, например, вообще не могу есть.

— Что даже холодец съедите?

— Что это?

— Желе, а внутри мясо.

— Ой, нет. Это даже не могу попробовать — не мое. Выглядит уж очень странно (смеется).

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