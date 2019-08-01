Семак рассказал, на какой позиции видит Малкома в «Зените»

В среду испанская Marca сообщила, что «Зенит» и каталонская «Барселона» договорились о переходе Малкома в российский клуб за 40 миллионов евро. Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял РИА Новости, что переговоры находятся в активной стадии и могут завершиться в ближайшее время.

«Если будут изменения в переговорах по Малкому, вы первыми услышите из официальных источников. Не буду бежать впереди новостей, которые могут быть, а могут не быть. Малком не нападающий, а больше атакующий вингер. Если у нас будет возможность пригласить игрока сильнее, чем те, кто у нас есть, мы будем этой возможностью пользоваться. Гарантированного места в составе нет ни у кого», — сказал Семак журналистам.