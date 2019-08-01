Возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин стал тренером месяца в Российской премьер-лиге

В сезоне-2019/20 лучшего тренера выбирают эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики. Выбор каждой стороны учитывается в качестве одного голоса. Победителю необходимо набрать два голоса из трех, в случае отсутствия абсолютного большинства у одного кандидата победителя определяет РПЛ, у которой есть право решающего голоса.