Возглавляющий «Ростов» Валерий Карпин стал тренером месяца в Российской премьер-лиге
ТАСС, 1 августа. Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца по итогам июля в Российской
ТАСС, 1 августа. Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца по итогам июля в Российской
Помимо Карпина, на награду претендовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник «Рубина» Эдуардо Докампо, главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.
В сезоне-2019/20 лучшего тренера выбирают эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики. Выбор каждой стороны учитывается в качестве одного голоса. Победителю необходимо набрать два голоса из трех, в случае отсутствия абсолютного большинства у одного кандидата победителя определяет РПЛ, у которой есть право решающего голоса.
По результатам голосования пользователей социальной сети «ВКонтакте» первое место занял Семак (46,5%), Карпин оказался на втором месте (28,58%), третья строчка досталась Докампо (13,53%), всего в опросе приняли участие 67004 человека. Эксперты «Матч Премьер» и РПЛ выбрали Карпина.
После трех туров «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе семь очков. В четвертом туре ростовский клуб на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», матч состоится 3 августа.