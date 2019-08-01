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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Широков: «Спартак» вряд ли найдет игрока уровня Широкова

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-спортивный директор «Динамо» Роман Широков — о предстоящем субботнем дерби.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» должно попасть в еврокубки

— На чьей стороне будет ваши симпатии в субботу? — вопрос Широкову.

— Ни на чьей. Я в данном случае абсолютно нейтрален.

— После поражения от «Рубина» на домашнем стадионе появились призывы к увольнению Хохлова. Сейчас, после победы над «Уралом», мнения поменялись. Некоторые говорят, что команда на правильном пути. Вы на чьей стороне?

— Не знаю, кто там кого прикладывал. Я такого не слышал. Естественно, болельщики ждали от своей команды победы на открытии домашнего стадиона. И на фоне поражения и негативных эмоций, возможно, кто-то и резко высказался по поводу тренера. Но, на мой взгляд, никто реально никого не хотел увольнять. Слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.

— На ваш взгляд, оценку работы Хохлову и его тренерскому штабу нужно дать не раньше окончания первого круга?

— Если кто-то не сделал по нему выводов, то, наверное, теперь после двух туров этого делать нельзя. Нужно какое-то время.

— «Динамо» с таким составом может выполнить задачу, поставленную на сезон, — попасть в еврокубки?

— Конечно.

— Уточню. Этот состав способен попасть в пятерку?

— Безусловно. Может и должен. Все зависит от работы.

— Все ли трансферы «Динамо» вам понятны? В частности, Плиев, Шейдаев?

— Лично мне понятны (смеется).

— Но озвучивать причины вы не готовы?

— Просто мне понятно, что откуда растет, и для чего берутся определенные игроки.

Слова Хохлова про «тренера Широкова»? Я на другую профессию учился

— Плиев и Шейдаев — игроки под серьезные задачи?

— Конечно, они способны принести пользу. Шейдаев — молодой игрок, перспективный. Все зависит от него и от того, как с ним будут работать. Плиев — уже опытный мастер. Для укрепления состава в целом подходит. Тем более он играет на нескольких позициях. Левоногий. Для обоймы более чем достойный вариант.

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— Шиманьски успел произвести на вас впечатление?

— Очень мало времени прошло. Трудно что-то сказать. Потом, парень достаточно молодой. Сложно загадывать, как пройдет адаптация. Нужно еще последить.

— Стоило ли «Динамо» отпускать Луценко?

— Луценко, скажем так, уже возрастной форвард. Наверно, из-за этого с ним не продлили контракт. Надеялись подписать более молодого исполнителя. Вот Шейдаев пришел, плюс парень из «Марселя». Кроме того, на тот момент в обойме находился еще и Марков, который сейчас в «Рубине».

— Как восприняли фразу Хохлова в недавнем интервью: «Пусть Роман (Широков — Прим. “СЭ”) потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит — а потом и сравним результаты»?

— Я спокойно отношусь к любым словам. Тем более к словам этого главного тренера…

— То есть, не задели?

— А чем они могли меня задеть? Каждый занимается своим делом. Я на другую профессию учился, он — на тренера.

Луиз Адриану — не потеря. Центрфорвард должен открываться вперед, а не в недодачу.

— Вы понимаете, что сейчас происходит в «Спартаке»? Зачем нужна такая массовая перестройка состава?

— Конечно, понимаю. Это абсолютно нормальное явление. Возможно, только уход Фернанду — это потеря. Повторюсь, возможно. Но за него предложили хорошие деньги. Другое дело, что параллельно нужно было искать замену бразильцу. Видимо, селекционеры сейчас этим и занимаются. Просто пока еще не нашли. А так — если за игроков предлагают приличные суммы, почему бы их не отпустить и не взять на их место более молодых и перспективных ребят? И как минимум, не уступающих ушедшим в мастерстве. Так что все нормально.

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— Вы назвали возможной потерей только Фернанду. А как же Зе Луиш и Луиз Адриану?

— Я думал, вы спрашиваете про тех, кто ушел в последние дни. Зе Луиш — да, безусловно, потеря. А Луиз Адриану в последний год явно показывает не то, что от него ждут. Он ушел туда, куда хотел. «Спартак» в свою очередь разгрузил зарплатную ведомость. Интересы совпали.

— Почему, на ваш взгляд, сдал Адриану. Пропала мотивация?

— Честно говоря, не готов назвать причину. Возраст ли это, мотивация или что-то еще. Мне со стороны просто кажется, что центральный нападающий должен открываться вперед. А Адриану весь год открывается в недодачу или пытается разыгрывать. Наверное, главный тренер и руководство клуба тоже сделали по нему определенные выводы, заметили это.

— Не считаете, что «Спартаку» кровь из носа нужен плеймейкер? Игрок по уровню и стилистике похожий на Широкова?

— Игрока уровня Широкова вряд ли найдет (смеется). В принципе, у «Спартака» был хороший разыгрывающий.

Кто будет вести игру «Спартака» без Фернанду?!

— Кто же?

— Фернанду. Просто, как сейчас модно говорить, он — нижний разыгрывающий. Теперь бразилец ушел. Для меня загадка, кто теперь будет вести игру в центре поля. Другого такого футболиста у них просто нет. Может быть, будут выезжать за счет каких- то других качеств. Безусловно, плеймейкер нужен. И, кстати, не только «Спартаку». По большому счету, сейчас только в «Локомотиве» есть ребята, которые могут разыгрывать.

— А Влашич в ЦСКА?

— Ну… Я, честно говоря, жду от него большего.

— То есть плеймейкер — дефицитная позиция в премьер-лиге?

— На данный момент, да. Братья Миранчук неплохо разыгрывают. Влашич имеет данные. Но ему нужно прибавлять.

— А Роман Еременко?

— Еременко сейчас играет на фланге. По мне, на данный момент он лучший. Но опять же, не могу назвать его центральным полузащитником в этом сезоне. Он больше действует с краю. Там больше простора, больше времени для принятия решений. Конечно, он выглядит очень здорово. В «Ростове» Роман сильно выделяется. Но у него и уровень совсем другой (улыбается).

Пока Шюррле — это вариант Маркизио

— Шюррле — суперприобретение? Или человек уже «едет с ярмарки»?

— Все надеются, что Шюррле — удачный трансфер. Но на данный момент он представляется вариантом Маркизио. Подчеркиваю — на данный момент. Будем держать кулаки за то, чтобы немец превратился в условного Кураньи.

— А почему вы считаете, что «Спартак» рискует получить своего Маркизио?

— Последние три года Шюррле, по большому счету, нигде не играл и лидером нигде не был. Скорее всего, его время ушло. Но, может быть, смена обстановки скажется на нем положительно. Тем более у него, кажется, жена говорит по-русски.

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В то же время у нас довольно сложный чемпионат. Как и насколько быстро немец адаптируется? В какой он сейчас форме? Многое зависит еще и от того, какие результаты будет показывать «Спартак». На игроков оказывается серьезное давление со стороны болельщиков, прессы. Так что еще должно все срастись, чтобы ему было здесь комфортно. И еще не забывайте, какие у нас расстояния. Так что делать прогноз очень тяжело. Пока это все представляется как вариант Маркизио. Дай Бог, чтобы мы ошиблись. По крайней мере, я.

— В случае поражения «Спартака» от «Динамо» может ли полететь голова Олега Кононова?

— Зная Леонида Арнольдовича (Федуна — Прим. «СЭ»), можно предположить все что угодно. Все еще будет зависеть от того, какой футбол покажет «Спартак» в дерби. В принципе, игра на три исхода. Скорее всего, мы увидим ничью. Но вот насколько яркий футбол продемонстрируют красно-белые?

— Вы понимаете, какой футбол хочет поставить Кононов?

— Пока нет какой-то генеральной линии. Схемы меняются. Непонятно… Яркого, комбинационного футбола, который был заявлен, точно не наблюдается. Если весной что-то еще проглядывалось на поле, то сейчас не видно… Убрали Фернанду, и вообще не понятно, что будет. Если Бакаева «закрыть», то практически никто обострить не может.

В последний год Каррера ничего сверхъестественного не показал

— Сейчас уже начинают называть возможных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» — Каррера, Бердыев, Черчесов, Карпин. Кто может вырулить ситуацию?

— Да ничего еще не потеряно. И нынешний главный тренер способен выправить. Почему нет? Прошло всего три тура. «Спартак» проиграл один раз.

— А качество игры?

— Ну да, по большому счету, относительно цельным получился только матч с «Ростовом». В двух других встречах москвичи не показали того, что от них ждали.

— Каррера в «Спартаке» — это реально?

— В «Спартаке» возможно все. Можно и Карреру вернуть. Почему нет?

— Получится у него войти в одну реку дважды?

— Честно говоря, в свой последний, самостоятельный год ничего сверхъестественного как тренер он не показал. Не знаю. Может быть, пересмотрел свои взгляды или что-то еще. Но если его убрали, значит, у руководства были свои основания.

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