«Рубин» продал 14 тысяч билетов на игру с ЦСКА
«Рубин» в своем Twitter сообщил, что клуб продал 14 тысяч билетов на матч 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.
«Рубин» в своем Twitter сообщил, что клуб продал 14 тысяч билетов на матч 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Центральный» 4 августа. Арена вмещает 22 тысячи человек.
Казанцы набрали 7 очков в трех стартовых турах и занимают третью строчку в турнирной таблице. У армейцев шесть очков и шестое место.