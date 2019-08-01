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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» продал 14 тысяч билетов на игру с ЦСКА

«Рубин» в своем Twitter сообщил, что клуб продал 14 тысяч билетов на матч 4-го тура чемпионата России против ЦСКА.

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Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Центральный» 4 августа. Арена вмещает 22 тысячи человек.

Казанцы набрали 7 очков в трех стартовых турах и занимают третью строчку в турнирной таблице. У армейцев шесть очков и шестое место.

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