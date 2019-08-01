Названы самые убыточные футбольные клубы России

По данным СПАРК, выручка «Динамо» по сравнению с 2017 годом упала с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У «Спартака» этот показатель также сократился с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. В 2018-м красно-белые получили 878 миллионов рублей чистого убытка после 317 миллионов прибыли в 2017 году.