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20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые убыточные футбольные клубы России

Московские «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными российскими футбольными клубами по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

По данным СПАРК, выручка «Динамо» по сравнению с 2017 годом упала с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У «Спартака» этот показатель также сократился с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. В 2018-м красно-белые получили 878 миллионов рублей чистого убытка после 317 миллионов прибыли в 2017 году.

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В нынешнем сезоне после трех туров РПЛ лидирует петербургский «Зенит», в активе которого девять очков. У «Динамо» и «Спартака» по четыре очка. При этом динамовцы по дополнительным показателям занимают седьмое место, а спартаковцы — десятое. 3 августа командам предстоит встретиться друг с другом в рамках четвертого тура чемпионата России.

Матч «Спартак» — «Динамо» не будет перенесен
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15:42 (мск)© Ньюстюб
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