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1 августа, источник: Sport24

Теннисист Медведев: РПЛ не интересна совсем. Начиная с телекартинки и заканчивая содержанием игр

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему ему интереснее следить за результатами «Баварии», чем за матчами российской Премьер-лиги.

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Источник: Sport24

«Кто-то говорит, что болеет за какой-нибудь клуб, а на деле разве что в конце сезона смотрит в таблицу и узнает, какое он место занял. У меня — по-другому. Мне нравится немецкая Бундеслига, нравится стиль немецких команд. Я действительно смотрю матчи, подписываюсь на рассылку результатов, читаю новости в интернете… И получаю от этого удовольствие.

Российский футбол не так интересен? Он не интересен совсем. Начиная с плохой телекартинки и заканчивая содержанием матчей. Ну не могу я смотреть, как играют «Ахмат» и «Крылья Советов». Это скучно! Я не могу ни болеть, ни переживать за такие команды. Мне нужны реальные эмоции. А если их нет, то смысл следить за турниром? — приводит слова Медведева «Советский спорт».

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