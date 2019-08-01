Теннисист Медведев: РПЛ не интересна совсем. Начиная с телекартинки и заканчивая содержанием игр
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему ему интереснее следить за результатами «Баварии», чем за матчами российской
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему ему интереснее следить за результатами «Баварии», чем за матчами российской
«Кто-то говорит, что болеет за
Российский футбол не так интересен? Он не интересен совсем. Начиная с плохой телекартинки и заканчивая содержанием матчей. Ну не могу я смотреть, как играют «Ахмат» и «Крылья Советов». Это скучно! Я не могу ни болеть, ни переживать за такие команды. Мне нужны реальные эмоции. А если их нет, то смысл следить за турниром? — приводит слова Медведева «Советский спорт».