«Зенит» vs «Краснодар»: почему нас снова ждет безумие

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» и «Краснодар» с конца прошлого сезона двигаются в одном направлении — развитие атаки в ущерб обороне, при этом используя очень смелые решения. Слабые и сильные стороны команд накладываются друг на друга. Матч в Петербурге 3 августа должен понравиться зрителям зрелищностью и привести в ужас перфекционистов среди тренеров и аналитиков.

В этом тексте выделены четыре аспекта, благодаря которым вполне можно рассчитывать на очередную эффектную перестрелку. Впрочем, матчи между «Зенитом» и «Краснодаром» уже чуть ли не априори являются такими.

Есть небольшая вероятность, что южане поберегут силы перед встречей с «Порту» в третьем раунде отбора Лиги чемпионов, которая состоится 7 августа — всего-то через несколько дней после матча на «Газпром Арене», но группа атаки у «быков» настолько насыщена, что это не должно сильно повлиять.

1. «Краснодар» плохо обороняется против кроссов

Еще хуже, что «быки» второй темп атаки соперника после кроссов, как правило, не контролируют. «Зенит» — одна из самых грозных команд в этом компоненте, особенно в части подключений вторым темпом, где эффективно заполняют зоны Оздоев, Ерохин, Сутормин и Дриусси (а теперь еще и Дуглас Сантос на дальней штанге).

2. «Зенит» постепенно переходит на более высокую оборону, из-за чего за спинами защитников команды появляется больше пространства

А на текущий момент у «Краснодара» самый опасный состав с точки зрения скоростных открываний игроков за спины защитникам соперника. Тайминг и скорость таких рывков — главный талант молодого нападающего Игнатьева. Сильный функционал в этой части могут предложить также Ари, Вандерсон и Намли. То есть вся группа атаки предположительного стартового состава (все-таки очень рано ожидать появление в старте Кабелла).

Для Сергея Семака противодействие этому — нетривиальная задачка. Оба центральных защитника (Ракицкий и Иванович) сильно ограничены как в стартовой скорости, так и в дистанционной. Если Иванович искусно маскирует возрастные недостатки грамотным выбором позиции и игрой на опережение, то Ракицкий в целом плохо читает такие рывки и часто пускает нападающего за спину.

Если добавить к этому еще и высокие подключения Ракицкого в атаку с мячом, то у обороны «Зенита» могут быть очень серьезные проблемы. Вряд ли Семак будет сильно опускать линию обороны к своим воротам в домашнем матче. Вполне вероятно, что «Зенит» выйдет с тройкой центральных защитников. Причем самого центрального в тройке сыграет Маммана, который благодаря своей скорости будет страховать партнеров.

3. «Краснодар» слабо защищается при навесах со стандартов.

Мурад Мусаев использует персональную опеку, а в команде с большим количеством новичков это может привести к поражению. Они часто теряют опекаемых игроков и «ведутся» на ложные забегания/блоки. Например, «Ахмат» и «Уфа» в матчах с краснодарцами создали много моментов после угловых.

Еще два недостатка «Краснодара», если говорить о системе обороны при стандартах, — антропометрия игроков (роста не хватает) и качество верховой борьбы.

Кроме того, «Зенит» — одна из сильнейших команд в РПЛ по использованию стандартных положений — это и хорошие подачи, и идеи розыгрышей, и качество исполнителей.

4. «Краснодар» уязвим в матчах против команд, которые используют пару нападающих в первой линии прессинга (схемы 5−3−2 и 4−4−2 при обороне)

Даже «Сочи», хоть и был разгромлен, обнажил эту проблему «быков», не говоря уж про «Уфу». И те, и другие играли против краснодарцев по модели 5−3−2. «Зенит» тоже относится к командам, которые используют такую схему.

Отдельно стоит отметить слабый первый пас у обоих центральных защитников «Краснодара»: Мартынович отдает неточные передачи, а Спайич просто не рискует двигать мяч. Поэтому при начале «быками» атаки, их или загоняют во фланги, или роль глубинного диспетчера берет на себя Камболов, у которого порядок с первым пасом — по сравнению с партнерами.

Возможности «Краснодара» при начале атаки и устойчивость команды под прессингом пострадали после ухода и травм лидеров южан. Перейра, Каборе, Газинский — каждый мог отдать сложный пас. Перейра специализировался на умных проникающих или разрезающих передачах, Газинский — на забросах за спину защитникам. На определенном этапе прошлого сезона получение мяча Юрием становилось для нападающих команды триггером — чтобы совершить рывок под заброс.

Перейра и Каборе ушли, Газинский вернется в строй еще нескоро. Пасующих защитников у «Краснодара» не появилось, Олссон — явно не глубинный диспетчер и в целом часто обрезает команду, а Вилена по умолчанию не настроен на вертикальные передачи — только на поперечные или назад, у него всего же совсем другая роль. Остается только Камболов. Команде, у которой начало атак ложится на плечи Руслана, на мой взгляд, сложно обойтись без проблем.

Другие интриги

Сильнейшие дриблеры vs сильнейшие опорники. Это противостояние заслуживает отдельного внимания. В «Краснодаре» практикуются смещения с флангов в центр с дриблингом. Набор исполнителей в этом аспекте у «Краснодара» — сильнейший в лиге: Намли, Шапи, Вандерсон (при игре слева, справа он чаще обыгрывает не в сторону центра поля, а с вертикальным продвижением), Рамирес, Петров и, конечно, новичок — Рами Кабелла.

У «Зенита» же пара опорников Барриос — Оздоев — самая цепкая в лиге. И по объемам работы этой связке в РПЛ тоже нет равных. Интересно посмотреть, как на их фоне будет выглядеть дриблинг краснодарцев, особенно при появлении на поле — хотя бы, после замены — Кабелла.

Новая проверка для Лунева. Вратарь «Зенита» не лучшим образом выглядит при дальних ударах, особенно если мяч летит по сложной траектории. Это история не только этого лета, но и прошлого сезона — начиная с осени-2018. В «Краснодаре» сейчас собраны игроки с качественным (подкрутки, плотность) дальним ударом. Вилена и Шапи в текущем чемпионате уже забивали из-за пределов штрафной. В целом «быки» очень часто бьют издали в новом сезоне, причем почти все — Ари, Вандерсон, Камболов, Вильена, Рамирес и даже Петров. Конечно, это не установка тренера, а скорее индикатор проблем «Краснодара» с позиционной атакой. Так или иначе, работы у Лунева будет предостаточно.