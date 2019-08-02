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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб «Спартак».

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Источник: Спорт РИА Новости

АЗ в четверг обыграл шведский «Хеккен» со счетом 3:0 (первый матч — 0:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Следующим соперником голландского клуба в Лиге Европы станет украинский «Мариуполь».

«Переход в “Спартак” — это дело времени, — цитирует Тиля Telegraaf. — Я буду скучать по болельщикам и всему АЗ. Я вырос и добился здесь успеха. Руководство работает (над переходом), по всем вопросам вы должны обратиться к техническому директору Максу Хуйберцу».

Ранее сообщалось, что «Спартак» еще не договорился с голландской стороной о выплате отступных, которые могут составить от 10 до 15 миллионов евро. Портал transfermarkt.com оценивает 21-летнего футболиста в шесть миллионов евро.

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