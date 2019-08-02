Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Источник: Спорт РИА Новости

АЗ в четверг обыграл шведский «Хеккен» со счетом 3:0 (первый матч — 0:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Следующим соперником голландского клуба в Лиге Европы станет украинский «Мариуполь».

«Переход в “Спартак” — это дело времени, — цитирует Тиля Telegraaf. — Я буду скучать по болельщикам и всему АЗ. Я вырос и добился здесь успеха. Руководство работает (над переходом), по всем вопросам вы должны обратиться к техническому директору Максу Хуйберцу».