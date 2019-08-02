Шюррле пообещал изучить историю «Спартака» и узнать о легендах клуба

Источник: РИА "Новости"

31 июля «Спартак» объявил о подписании арендного соглашения с 28-летним Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», сроком на один год. «На самом деле учу [русский язык] немножко, — сказал Шюррле. — Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России, я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее».

Российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, сборная России весьма успешна, кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше. Обещаю как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Андре Шюррле новичок «Спартака»

Нападающий рассчитывает сыграть в московском дерби против ЦСКА, которое состоится 19 августа. «Буду биться изо всех сил. В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА (немец забивал армейцам в составе “Вольфсбурга” в Лиге чемпионов — прим. ТАСС) и порадовать болельщиков», — отметил немецкий футболист.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие «Вольфсбург», «Майнц» и «Байер», а также за английский «Челси». В составе «Вольфсбурга» он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с «Боруссией» выиграл Кубок Германии (2016/17), выступая за «Челси», стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).