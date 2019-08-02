«Спартак» объявил о переходе Ларссона из «Норрчепинга»

Срок контракта и условия сделки не уточняются. Ларссон будет выступать за «красно-белых» под 23-м игровым номером.

Джордан Ларссон — сын бывшего футболиста шотландского «Селтика», испанской «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона. В текущем сезоне Джордан Ларссон провел за «Норрчепинг» 16 матчей в чемпионате Швеции, забил 11 голов.

Ранее Ларссон играл за шведские «Хогаборг» и «Хельсингборг». С 2017 по 2018 год нападающий выступал за с голландский НЕК. В январе 2018 года Ларссон дебютировал за сборную Швеции, в составе которой провел два матча.