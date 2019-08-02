Юрист считает, что Кокорину и Мамаеву, скорее всего, откажут в УДО

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Кокорин и Мамаев, отбывающие наказание в колонии в Белгородской области, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в пятницу в Алексеевском суде региона.

«Учитывая, что это дело имеет социальный резонанс, сложно прогнозировать, чем закончится рассмотрение ходатайства. Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — сказал Грибаков РИА Новости.

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Юрист отметил, что в целом прошения об УДО удовлетворяются достаточно часто, хотя в обществе бытует взгляд, что якобы всем отказывают. По его мнению, это связано с тем, что на виду самые значимые, громкие дела, а по ним ходатайства по УДО зачастую рассматриваются не так, как в общепринятой практике.

«На мой взгляд, они понесли уже более чем суровое наказание за свои действия и их надо отпустить, хоть и стоит признать, что вели они себя возмутительно», — добавил Грибаков.

За две драки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.