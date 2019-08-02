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19:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрист считает, что Кокорину и Мамаеву, скорее всего, откажут в УДО

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вероятно, не смогут выйти из колонии по УДО, потому что суды редко удовлетворяют соответствующие ходатайства фигурантам вызвавших общественный резонанс дел, считает руководитель коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков.

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Кокорин и Мамаев, отбывающие наказание в колонии в Белгородской области, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в пятницу в Алексеевском суде региона.

«Учитывая, что это дело имеет социальный резонанс, сложно прогнозировать, чем закончится рассмотрение ходатайства. Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — сказал Грибаков РИА Новости.

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Юрист отметил, что в целом прошения об УДО удовлетворяются достаточно часто, хотя в обществе бытует взгляд, что якобы всем отказывают. По его мнению, это связано с тем, что на виду самые значимые, громкие дела, а по ним ходатайства по УДО зачастую рассматриваются не так, как в общепринятой практике.

«На мой взгляд, они понесли уже более чем суровое наказание за свои действия и их надо отпустить, хоть и стоит признать, что вели они себя возмутительно», — добавил Грибаков.

За две драки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

В минувшем октябре компания спортсменов сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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