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19:14 (мск), источник: ТАСС

Цорн: ФК «Спартак» еще пополнят новички этим летом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Трансферная кампания футбольного клуба «Спартак» еще не завершена. Об этом журналистам на презентации новичков клуба рассказал генеральный директор столичного клуба Томас Цорн.

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В пятницу красно-белые представили новичков — полузащитника Резиуана Мирзова и нападающих Андре Шюррле, Йордана Ларссона и Эсекьеля Понсе.

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«Команда формируется — многие покинули команду, многие пришли. Сегодня мы представляем четырех новичков. Это еще не конец, будут еще новички. Не могу назвать фамилии, но ищем игрока в опорную зону и атакующего полузащитника», — сказал Цорн.

Также Цорн рассказал о нюансах перехода Шюррле. «По Шюррле у нас аренда с правом, а не обязательством выкупа. Мы должны принять решение до 15 мая 2020 года. Будем совместно принимать решение», — отметил гендиректор.

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге закроется 2 сентября. «В этом сезоне мы продали игроков на рекордную сумму, “Спартак” до этого никогда не продавал на такую сумму. Например, Фернандо мы продали очень удачно, в июне так бы не смогли. Конкретное предложение по нему было только в июле», — подчеркнул Цорн.

Нынешним летом «Спартак» расторг контракты с защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти, полузащитниками Денисом Глушаковым и Софьяном Ханни, нападающим Александром Прошляковым, отдал в аренду полузащитников Александра Ломовицкого («Арсенал») и Артема Тимофеева («Крылья Советов»). За €8,5 млн красно-белые продали в «Порту» нападающего Зе Луиша, в «Палмейрас» за €1 млн был продан форвард Луис Адриано, в китайский «Бэйцзинь Гоань» за €15 млн отправился полузащитник Фернандо.

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