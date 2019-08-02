Футболист Шюррле хочет получить удовольствие от игры за «Спартак»

«В первую очередь, самая большая ответственность — выступление на поле, хочу получить удовольствие от игры за клуб в этом сезоне и после. Жена повлияла на решение [ перейти в “Спартак” ], я обсуждал его со своей семьей. Я хотел перейти в “Спартак”, потому что хотел бы добиться большего в этом клубе, российский чемпионат развивается, а Китай для меня никогда не был вариантом. Жду момента, когда состоится дерби и я смогу увидеть фанатов на трибунах», — заявил Шюррле.