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19:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист Шюррле хочет получить удовольствие от игры за «Спартак»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Немецкий нападающий Андре Шюррле признался, что хочет получить удовольствие от игры за московский футбольный клуб «Спартак». Об этом Шюррле заявил в пятницу журналистам.

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В пятницу красно-белые представили новичков команды. Помимо Шюррле, состав «Спартака» пополнили полузащитник Резиуан Мирзов и нападающие Йордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

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«В первую очередь, самая большая ответственность — выступление на поле, хочу получить удовольствие от игры за клуб в этом сезоне и после. Жена повлияла на решение [ перейти в “Спартак” ], я обсуждал его со своей семьей. Я хотел перейти в “Спартак”, потому что хотел бы добиться большего в этом клубе, российский чемпионат развивается, а Китай для меня никогда не был вариантом. Жду момента, когда состоится дерби и я смогу увидеть фанатов на трибунах», — заявил Шюррле.

«Статуи гладиатора у стадиона было достаточно, чтобы понять, что из себя представляет “Спартак”. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я понял, что этот клуб символизирует борьбу. Я готов выходить и биться», — добавил Шюррле.

В трех стартовых турах чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и занимает десятое место. В субботу красно-белые дома сыграют с московским «Динамо».

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31 июля© Ньюстюб
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