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20:01 (мск), источник: ТАСС

Новичок «Спартака» Йордан Ларссон надеется достигнуть уровня игры своего отца

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новичок «Спартака» нападающий Йордан Ларссон надеется в будущем выйти на уровень игры своего отца. Об этом он рассказал журналистам на презентации.

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Источник: Reuters

«Спартак» объявил о подписании контракта с 22-летним Ларссоном в пятницу. Йордан Ларссон является сыном бронзового призера чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, победителя Лиги чемпионов 2006 года в составе «Барселоны» Хенрика Ларссона.

«Понимаю, что люди сравнивают меня с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, а я только начинаю свою карьеру. Я готов бороться, совершенствоваться и повышать свой уровень. Я далек от уровня своего отца, но надеюсь однажды выйти на его уровень», — сказал Ларссон.

Отвечая на вопрос о том, кто из спортсменов является для него вдохновением и примером, он ответил: «Судя по тому, какой номер я выбрал, понятно, что это Майкл Джордан (новичок будет выступать за столичный клуб под 23-м номером, под которым выступал известный баскетболист — прим. ТАСС)».

До этого Йордан Ларссон выступал за шведский «Норрчёпинг».

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