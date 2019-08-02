«Спартак» до конца мая 2020-го должен принять решение о выкупе Шюррле

В пятницу «красно-белые» на домашнем стадионе проводят презентацию новичков команды. Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа.
«По Шюррле у нас аренда без обязательного права выкупа, до конца мая 2020 года мы должны принять решение, будем выкупать или нет. По сумме трансферов у нас есть конфиденциальные договоренности с клубами, которые не можем публиковать», — сказал Цорн журналистам.
Прошлый сезон Шюррле провел в аренде в английском «Фулхэме», за который забил шесть голов в 25 матчах. На протяжении карьеры он также выступал за немецкие «Вольфсбург», «Байер», «Майнц» и английский «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2014/15. За сборную Германии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 2014 года в Бразилии, хавбек провел 57 матчей и забил 22 мяча.