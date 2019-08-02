Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму

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— Сегодня мы представляем четверых новичков, — взял слово Цорн. — У нас команда еще формируется, многие игроки ушли, многие пришли. Но это не конец трансферной кампании, в «Спартаке» еще будут новички.

— В современном футболе существует тенденция по раскрытию подробностей трансферов. Расскажите, если это возможно, о деталях сделки по Андре Шюррле. Во сколько обошелся этот трансфер? Сколько «Спартак» заработал на ушедших игроках?

— По Шюррле это аренда с правом выкупа, но это не обязательный выкуп. Так мы решили совместно с Андре. До 15 мая 2020 года мы должны решить, будем его выкупать или нет. Что касается цифр, на сайте мы публиковали те суммы, которые можем публиковать. Что касается остальных, то мы не можем делать этого из-за конфиденциальных договоренностей с другими клубами.

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— Объясните, останется ли в «Спартаке» Лоренсо Мельгарехо? Или парагваец уйдет?

— На данный момент Лоренсо является игроком «Спартака». И на сегодняшний день нет такого предложения, по которому мы могли бы его отпустить. Мельгарехо — универсальный игрок. Я пока не могу прокомментировать, уйдет ли он вообще и когда он уйдет.

— Вы сказали, что будут новички. А кто это?

— Могу сказать по позициям: мы ищем полузащитника в атакующую зону, а также опорника.

— Когда ждать Гуса Тила в «Спартаке», о котором так много говорят и который сам хочет играть за «красно-белых»?

— Ждите тизер от нашей пресс-службы. Все будет нормально.

— Чемпионат уже стартовал, а трансферная кампания в самом разгаре. Как это влияет на игру команды?

— Трансферное окно закрывается 2 сентября. Европейский рынок больше открывается в августе, работает долго. Мы же из-за зимней паузы в чемпионате начинаем его в июле. В середине мая заканчиваются почти все европейские чемпионаты, многие уходят в отпуск. И очень тяжело договориться с игроками по адекватной цене так рано.

Во-первых, мы должны были довести переговоры с игроками до адекватного уровня, во-вторых, мы должны были разгрузить старую команду, потому что у нас нет бездонной бочки. Мы должны были разгрузить старую команду, в этом сезоне продали игроков на рекордную сумму, взяли молодых и перспективных игроков, сэкономили на трансферах. Нелегко играть, если команда не укомплектована на 100%, но к середине августа, думаю, она будет укомплектована.

— Перестройка «Спартака» идет по ходу сезона, но слухи о ряде трансферов появлялись еще в июне. Почему это происходит так поздно?

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— Чтобы купить игроков, нужно кого-то было продать. Фернандо так успешно в июне мы бы не продали. Мы не можем набрать в команду 30−32 человека, ездить с ними на сборы, тренировать их. Я понимаю, к чему вы клоните, почему приобретения произошли не до начала предсезонных сборов. Но ведь это не редкость, что команда комплектуется только к концу сборов.

Повторюсь, что и агенты были в отпуске, и футболисты. Мы взяли много европейцев, которых было бы тяжело пригласить в мае или июне.

— Когда появилось предложение по Фернандо от китайского клуба?

— Конкретное предложение — только в июле.

— «Спартак» дождался момента, когда игроков можно было подписать по нормальным условиям. А когда команда, собранная только-только, будет в полной готовности и когда ждать результата?

— Думаю, в августе мы еще сможем ее укомплектовать. Надеемся, что к дерби с ЦСКА будем уже готовы. А в топ-форме «Спартак» будет уже в сентябре.

— Сегодня КДК РФС озвучил решение по матчу в Ростове-на-Дону, где сотрудники ОМОНа избили болельщиков «Спартака». Вы им удовлетворены?