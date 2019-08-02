«Будем стараться выигрывать трофеи»: «Спартак» провел презентацию новичков

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Джордан Ларссон: надеюсь, в один день смогу встать в один ряд со своим отцом

— В России до сих пор не поняли, как правильно вас называть: Джордан или Йордан?

— Честно говоря, для меня это не так важно. Сам я свое имя произношу как Джордан.

— Мы знаем, что вы не очень любите ассоциацию со своим отцом. А в ком из спортсменов вы черпаете свое вдохновение?

— Это можно понять хотя бы по тому, что у меня написано на спине и что я выбрал номер 23. Это Майкл Джордан.

— А какая из его цитат вас вдохновляет?

— Какой-то конкретной цитаты нет, которую я бы выгравировал в камне. Но мне нравится менталитет Джордана, его подход к тренировкам и играм, как он самосовершенствовался. Не пытаюсь сравнивать себя с ним на данном этапе своей карьеры, ведь он был легендарным спортсменом. В первую очередь, хотел бы позаимствовать его тягу к самосовершенствованию.

Новичок "Спартака" Джордан Ларссон на пресс-конференции в Москве. | Источник: РИА "Новости"

— Болельщики ждут от вас такой же игры, какую показывал ваш отец — знаменитый нападающий Хенрик Ларссон. Готовы к этому?

— Я стараюсь не сравнивать себя с отцом, потому что он выигрывал Лигу чемпионом, играл на самом высоком уровне. А я только начинаю свою карьеру, но я готов бороться и совершенствоваться, становиться лучше. Надеюсь, в один из дней смогу выйти на уровень своего отца.

— Что сказал вам отец, когда узнал о вашем переходе в «Спартак»?

— Он был очень рад за меня, он хочет, чтобы я развивался как футболист. Вместе с ним мы посчитали, что «Спартак» — это шаг вперед.

— Уже понимаете, на какой позиции будете играть?

— Я играл вторым нападающим в схеме 4−4−2. Надеюсь, примерно также будет и здесь, но я могу сыграть и крайним в расстановке 4−3−3.

— Что вы знали о чемпионате России и кого из игроков из РПЛ можете назвать?

— Я слышал о многих футболистах «Зенита». В «Спартаке» же — это Луис Адриано. Даже несмотря на то, что в Швеции ваш чемпионат не показывают по телевизору, многие имена игроков и клубов на слуху.

Андре Шюррле: Хочу получать удовольствие от игры за «Спартак»

— Вы — первый чемпион мира в составе «Спартака». Несет ли это для вас дополнительную ответственность?

— Я чувствую ответственность перед одноклубниками, когда выхожу с ними на поле. Также хочу получать удовольствие от игры за «Спартак» в каждом матче.

— Известно, что у вас русскоговорящая жена. Как она повлияла на переход в «Спартак»?

— Я не говорю и не понимаю по-русски, — смеясь, сказал немец на русском языке. — Моя жена говорит по-русски, и она повлияла на мое решение перейти в «Спартак», хотя я обсудил его с семьей. Вы знаете, что ее родители из Казахстана, поэтому она хорошо говорит по-русски. И она учила меня кое-чему, но пока я говорю не очень хорошо.

— Как отнеслись к ролику на стадионе с вашим представлением?

— Видел, он мне очень понравился. Больше всего меня порадовало, что там были моменты с чемпионата мира. Хоть он и был пять лет назад, мне было очень приятно это вспомнить. Знаю, что группа Rammstein популярна в России и Германии, но это не мой тип музыки. Тем не менее, это здорово смотрелось в ролике.

— Вы сказали, что выбрали «Спартак» в том числе из-за жены. У вас же был вариант с Китаем?

— Я бы хотел добиться успеха здесь. Для меня Китай никогда не был реальным вариантом. Очень хочу как можно скорее провести здесь свой первый матч, жду дерби (с «Динамо»), чтобы увидеть болельщиков на трибунах и сам стадион. Андре Шюррле

— Вы действительно могли перейти в «Локомотив»?

— Не хотел бы говорить о других командах, потому что я уже в «Спартаке».

— Болельщики «Спартака» — это люди, которые не прощают ошибок. Готовы ли вы играть под таким давлением?

— Для меня сейчас важнее всего набрать форму и выйти на ее пик. Тогда я смогу помогать команде и забивать голы.

— С чем у вас ассоциируется «Спартак» прямо сейчас?

— В первую очередь, я был впечатлен статуей гладиатора у стадиона. Понял, что клуб символизирует борьбу. И я тоже готов бороться, отдавать себя всего полностью на поле. Что касается перехода в клуб, то мы провели продуктивные переговоры с Томасом Цорном. Для меня «Спартак» — это новая глава, новое приключение, где я могу себя проявить.

Новички "Спартака" Эсекьель Понсе, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле и Джордан Ларссон (слева направо) и генеральный директор ФК "Спартак" Томас Цорн (в центре) на пресс-конференции в Москве. | Источник: РИА "Новости"

Эсекиэль Понсе: Успел почувствовать величие «Спартака»

— Вы уже провели несколько матчей в составе «Спартака». Можете ли вы сказать, что уже более-менее адаптировались в новой команде?

— Как вы правильно заметили, мне уже посчастливилось выйти на поле в составе «Спартака», почувствовать атмосферу в команде, величие клуба. Постепенно вкатываюсь, ловлю ритм спартаковской игры. Стараюсь адаптироваться. Надеюсь, дальше все будет только лучше.

— Вы пришли в «Спартак» и начинали играть с одними футболистами, а сейчас многих из них в команде нет. Какие ощущения?

— Да, это было неожиданно. Вроде бы играешь и играешь, а потом раз — и они ушли. Но на их место пришли другие: отличные ребята и хорошие футболисты. Впереди новые цели, это всегда интересно. Надеюсь, все быстро адаптируются.

— Можете рассказать, что за проект «Спартак» для вас сейчас? Мы, например, сами не совсем это понимаем.

— Прежде всего, задачи «Спартака» остаются неизменными — биться до конца в каждом турнире, в котором мы участвуем, стараться их выигрывать. Эсекиэль Понсе

С приходом новых классных игроков выполнение этих задач, надеюсь, будет нам по силам. Будем сыгрываться, идти от матча к матчу и двигаться вперед, играя на победу каждый день.

Резиуан Мирзов: Давно хотел попасть в топ-клуб

— Вы не тренировались ни с одним из клубов все лето. Почему? И насколько сложно набирать форму уже по ходу сезона?

— Конечно, сейчас тяжело. Бывает, что в день у меня даже по три тренировки. Хочется быстрее начать помогать команде, потому что чемпионат уже стартовал. Нужно входить в игровой ритм и решать поставленные задачи.

— Для вас прошлый сезон, возможно, стал лучшим в карьере. Насколько уровень ответственности в «Спартаке» выше, чем в «Арсенале»?

— Вы правы, у меня тот сезон получился довольно удачным. Ответственность здесь высока, но я понимаю, в каком клубе я нахожусь. Цели ставит клуб, а я хочу ему помочь, делать все по максимуму.

— Вы говорили, что на протяжении всей карьеры двигались к такому клубу как «Спартак». Вы уже провели некоторое время на поле в Саранске. Впереди — дебют перед своими болельщиками. Какие эмоции перед игрой с «Динамо»?

— Да, я очень долго к этому шел, хотел попасть в топ-клуб. Очень горд оказаться здесь. Резиуан Мирзов