Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
Второе место занял хавбек Алексей Миранчук (41,1%), замкнул тройку лучших полузащитник Дмитрий Баринов (5,2%).