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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место занял хавбек Алексей Миранчук (41,1%), замкнул тройку лучших полузащитник Дмитрий Баринов (5,2%).

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