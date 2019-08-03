Старейшее дерби Москвы: «Спартак» и «Динамо» сыграют в четвертом туре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Старейшее московское дерби

Матч между «Спартаком» и «Динамо», противостояние которых ведет свою историю с 1923 года, едва не оказалось под угрозой срыва. Встреча, намеченная на 3 августа, по данным СМИ, могла быть перенесена на другой день в связи с запросом МВД. Но этого не произошло, и футбол состоится по расписанию.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 4, 3.08.2019, 19:00 Спартак - Динамо -

Основным поставщиком новостей перед главным матчем тура стал «Спартак». Сначала «красно-белые» продали двух ведущих игроков, а спустя несколько дней пополнились новичками. 30 июля «Спартак» объявил о переходе в китайский клуб «Бэйцзин Гоань» полузащитника Фернандо. В этот же бразильский «Палмейрас» сообщил о трансфере нападающего Луиса Адриано. Оба играли важную роль в чемпионском сезоне москвичей.

Новичками команды стали чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, перешедший в «Спартак» на правах аренды, а также нападающий шведского «Норрчепинга» Джордан Ларссон. Последний — сын знаменитого футболиста шотландского «Селтика», испанской «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона. «Динамо» на этой неделе рассталось с защитником Самба Соу, перешедшим в английский «Ноттингем Форрест».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось выше «Спартака». «Бело-голубые» после победы над екатеринбургским «Уралом» поднялись на седьмое место, а «Спартак», проиграв «Тамбову», опустился на десятую строчку.

«Понимаем, что изменения (в игре соперника) могут быть глобальными. Укажем игрокам на их слабые стороны. Кто у них будет играть, предполагаем. Нужно отталкиваться от своей игры. Тот же Шюррле: мы не должны думать о том, успеют ли его заявить, нужно концентрироваться на своей игре», — сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в видеоинтервью, которое размещено на канале клуба в YouTube.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 4, 3.08.2019, 21:30 Зенит - Краснодар -

VAR в Санкт-Петербурге

Действующий чемпион России «Зенит» на своем поле примет «Краснодар», с шестью очками идущий четвертым в таблице. Петербургская команда — единственная в лиге, не потерявшая ни одного очка в трех турах, также «Зенит» является лидером по количеству пропущенных мячей — один. В атаке же обе команды равны — по шесть забитых голов.

«Сама игра “Краснодара” не сильно поменялась (по сравнению с прошлым сезоном). Что касается нюансов в игре по индивидуальным качествам футболистов, то они изменились. Был (Маурисио) Перейра, который отдавал больше тонких передач, (Виктор) Классон, который имел взаимосвязь с игроками. Сейчас игроки новые, налаживают взаимодействия. У (Тонни) Вильены прекрасный удар, (Юнес) Намли — шикарная левая нога, хорошая техника», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак журналистам.

В этой игре будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). «К системе VAR отношусь положительно. Никаких проблем. Нюансов подготовки к “Краснодару” нет. Мы тренируемся как перед обычной игрой. Да, это хороший соперник. Все футболисты это понимают и настраиваются на матч», — отметил защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 4, 4.08.2019, 19:00 Рубин - ЦСКА -

Останется ли «Рубин» в тройке лучших?

Футболисты казанского «Рубина» успешно начали выступление в чемпионате. После трех игр на счету команды, дважды становившейся чемпионом России, семь очков и третье место в таблице. В Казани на стадионе «Центральный» «Рубин» ждет встреча с московским ЦСКА (6), идущем на шестом месте.

«Я вам обещаю, что на футбольном поле не будет ни одного игрока, который будет равнодушен к тому, что происходит там. Мы вам будем дарить эти эмоции, но для игроков, которые выходят на поле и отдают эмоции, нужна обратная связь», — сказал тренер «Рубина» Роман Шаронов журналистам.

Свои первые очки в чемпионате попытаются набрать «Оренбург», отправившийся на выезд к грозненскому «Ахмату», а также «Сочи», принимающий дома «Уфу». В других матчах тура встретятся «Урал» — «Ростов», «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) и «Тамбов» — «Арсенал» (Тула).

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