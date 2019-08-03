СМИ: трансфер Тила обойдется «Спартаку» в 18 миллионов евро

Как отмечает издание, 21-летний полузащитник должен прилететь в Россию в субботу. Ранее голландский хавбек заявил, что его переход в «Спартак» — вопрос времени.

Тил выступает за основную команду АЗ с 2016 года, всего в его активе 28 голов в 96 матчах за клуб из Алкмара.