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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук при подписании контракта Малкома

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на церемонии подписания контракта с новичком команды Малкомом пожертвовал своим галстуком.

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Источник: Instagram

В пятницу было объявлено о переходе 22-летнего бразильского форварда из «Барселоны» в «Зенит». Испанский клуб на официальном сайте объявил, что «Зенит» заплатит за игрока 40 миллионов евро плюс еще пять в виде бонусов при выполнении определенных условий. Летом прошлого года Малком перешел в «Барселону» из французского Бордо.

«Важная деталь, как и обещал, — сказал Медведев, разрезая галстук пополам. — Одна часть у меня, как свидетельство контракта, одна у Малкома».

Во время загрузки произошла ошибка.

После подписания соглашения бразилец встретился с командой и провел первую тренировку, перед которой пробежал по традиционному тоннелю.

Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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