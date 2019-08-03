Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук при подписании контракта Малкома

Источник: Instagram

В пятницу было объявлено о переходе 22-летнего бразильского форварда из «Барселоны» в «Зенит». Испанский клуб на официальном сайте объявил, что «Зенит» заплатит за игрока 40 миллионов евро плюс еще пять в виде бонусов при выполнении определенных условий. Летом прошлого года Малком перешел в «Барселону» из французского Бордо.

«Важная деталь, как и обещал, — сказал Медведев, разрезая галстук пополам. — Одна часть у меня, как свидетельство контракта, одна у Малкома».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tYItDz5A2Ws?start=28" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После подписания соглашения бразилец встретился с командой и провел первую тренировку, перед которой пробежал по традиционному тоннелю.