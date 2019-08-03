Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук при подписании контракта Малкома
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на церемонии подписания контракта с новичком команды Малкомом пожертвовал своим галстуком.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на церемонии подписания контракта с новичком команды Малкомом пожертвовал своим галстуком.
В пятницу было объявлено о переходе 22-летнего бразильского форварда из «Барселоны» в «Зенит». Испанский клуб на официальном сайте объявил, что «Зенит» заплатит за игрока 40 миллионов евро плюс еще пять в виде бонусов при выполнении определенных условий. Летом прошлого года Малком перешел в «Барселону» из французского Бордо.
«Важная деталь, как и обещал, — сказал Медведев, разрезая галстук пополам. — Одна часть у меня, как свидетельство контракта, одна у Малкома».
После подписания соглашения бразилец встретился с командой и провел первую тренировку, перед которой пробежал по традиционному тоннелю.
Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.