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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче ЧР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У «Ростова» отличились Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).

«Урал» с семью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ростов» с восемью баллами идет вторым.

В пятом туре «Ростов» 12 августа примет самарские «Крылья Советов», днем ранее «Урал» сыграет в гостях с московским «Локомотивом».

Урал
2:2
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 18199 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВалерий Карпин
Голы
Андрей Панюков(Николай Димитров)14′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян, Роман Еременко)67′
Владимир Ильин(Юрий Бавин, Эрик Бикфалви)81′
Бьорн Сигурдарсон(Роман Еременко, Алексей Козлов)85′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
30Сергей Песьяков
15Денис Кулаков
78Дмитрий Чистяков
27Михаил Меркулов
28Евгений Чернов
3Вараздат Ароян
20′
6Рагнар Сигурдссон
8Роман Емельянов
52′
34Алексей Козлов
10Эрик Бикфалви
7Роман Еременко
6Рафал Аугустыняк
8Ивелин Попов
57Артем Фидлер
14Элдор Шомуродов
60′
17Николай Димитров
82′
17Матиас Норманн
44′
44Андрей Егорычев
11Алексей Ионов
61′
58Отман Эль-Кабир
33′
9Бьорн Сигурдарсон
14Юрий Бавин
88′
19Хорен Байрамян
72′
20Андрей Панюков
72′
26Александр Саплинов
11Владимир Ильин
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
10Удары (всего)13
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
5Угловые7
11Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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