«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У «Ростова» отличились Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).