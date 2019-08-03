«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче ЧР
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе «Урала» голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У «Ростова» отличились Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).
«Урал» с семью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ростов» с восемью баллами идет вторым.
В пятом туре «Ростов» 12 августа примет самарские «Крылья Советов», днем ранее «Урал» сыграет в гостях с московским «Локомотивом».
|Дмитрий Парфенов
|Валерий Карпин
|Андрей Панюков(Николай Димитров)
|14′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян, Роман Еременко)
|67′
|Владимир Ильин(Юрий Бавин, Эрик Бикфалви)
|81′
|Бьорн Сигурдарсон(Роман Еременко, Алексей Козлов)
|85′
|31
|Ярослав Годзюр
|30
|Сергей Песьяков
|15
|Денис Кулаков
|78
|Дмитрий Чистяков
|27
|Михаил Меркулов
|28
|Евгений Чернов
|3
|Вараздат Ароян
20′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|8
|Роман Емельянов
52′
|34
|Алексей Козлов
|10
|Эрик Бикфалви
|7
|Роман Еременко
|6
|Рафал Аугустыняк
|8
|Ивелин Попов
|57
|Артем Фидлер
|14
|Элдор Шомуродов
60′
|17
|Николай Димитров
82′
|17
|Матиас Норманн
44′
|44
|Андрей Егорычев
|11
|Алексей Ионов
61′
|58
|Отман Эль-Кабир
33′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|14
|Юрий Бавин
88′
|19
|Хорен Байрамян
72′
|20
|Андрей Панюков
72′
|26
|Александр Саплинов
|11
|Владимир Ильин
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)