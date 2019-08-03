«Чертаново» и «Химки» разошлись миром в шестом туре ФНЛ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Футболисты «Чертаново» на своем поле сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче шестого тура первенства ФНЛ.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Футболисты «Чертаново» на своем поле сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче шестого тура первенства ФНЛ.
Субботняя игра в Москве завершилась нулевой ничьей.
В параллельном матче «Томь» в меньшинстве на своем поле сыграла вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0.
«Химки», «Томь» и «Чертаново» пока не проигрывали в текущем розыгрыше турнира.
|Игорь Осинькин
|Андрей Талалаев
|81
|Илья Абаев
|22
|Илья Лантратов
|4
|Дмитрий Редькович
|6
|Дмитрий Тихий
|6
|Александр Солдатенков
|15
|Егор Данилкин
|5
|Илья Камышев
|25
|Александр Филин
32′
|8
|Максим Витюгов
|33
|Евгений Гапон
|25
|Данил Пруцев
82′
|52
|Равиль Нетфуллин
90+1′
|23
|Юрий Горшков
87′
|14
|Артем Полярус
90′
|3
|Егор Кондаков
|3
|Дмитрий Алисейко
|11
|Роман Ежов
84′
|18
|Андрей Мендель
65′69′
|10
|Егор Рудковский
|5
|Александр Трошечкин
|31
|Юрий Завезен
80′
|23
|Аршак Корян
82′
|68
|Леонид Герчиков
|96
|Александр Смирнов
|9
|Владислав Сарвели
90′
|88
|Владимир Дядюн
40′46′
|7
|Даниил Тюменцев
|92
|Алексей Скворцов
|17
|Николай Прудников
85′
|97
|Дмитрий Каменщиков
22′46′
|96
|Александр Конев
|95
|Идрис Умаев
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лаша Верулидзе(Россия, Владикавказ)