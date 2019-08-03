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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чертаново» и «Химки» разошлись миром в шестом туре ФНЛ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Футболисты «Чертаново» на своем поле сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче шестого тура первенства ФНЛ.

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Субботняя игра в Москве завершилась нулевой ничьей.

В параллельном матче «Томь» в меньшинстве на своем поле сыграла вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0.

«Химки», «Томь» и «Чертаново» пока не проигрывали в текущем розыгрыше турнира.

Чертаново
0:0
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Первый дивизион, Тур 63.08.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Лужники. Спортивный городок, 1200 зрителей
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