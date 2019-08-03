В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет

Источник: РИА "Новости"

Нынешним летом РПЛ радует не только зрелищными матчами и великолепными голами, но и интересными переходами. До закрытия трансферного окна в России еще месяц. Однако уже в графе «затраты» у клубов значатся солидные цифры. По информации Transfermarkt, команды РПЛ уже суммарно скупились на 160,37 млн евро. В последний раз российские клубы тратили больше аж летом 2013 года (283,63 млн евро). Тогда «безумствовал» «Анжи», скупая все и вся, «Зенит» покупал Рондона и Ансальди у «Рубина», «Локомотив» укреплялся Бусуфой и Диарра, «Спартак» приобретал Глушакова, Озбилиза, Хурадо и Таски, а ЦСКА подписывал Витиньо и Миланова.

Сейчас денежный оборот в российском футболе не такой большой, как 6 лет назад, но зато фамилии игроков, фигурирующие в трансферных новостях, не менее громкие.

Чего только стоит переход Андре Шюррле в «Спартак» на правах аренды. Также красно-белые приобрели перспективного нападающего Эсекьеля Понсе, сына знаменитого форварда Хенрика Ларссона — Йордана и неутомимого вингера Резиуана Мирзова. Московский клуб поздно активизировался на трансферном рынке, но игроков «Спартак» приобретает качественных и по своему карману. Пока что на новичков красно-белые потратили всего 12 млн евро.

Другое дело «Зенит». Питерский клуб совершенно не жалеет денег на новых футболистов. Один только переход левого защитника Дугласа Сантоса на смену 35-летнему Юрию Жиркову обошелся Петербургу в 12 млн евро. Кроме того, «Зенит» буквально взорвал информационное пространство 40-миллионой сделкой по Малкому. Если прибавить к этому еще трансфер полузащитника Алексея Сутормина за 2,5 млн и вратаря Александра Васютина за 700 тысяч евро, то получится серьезная заявка на чемпионство, стоимостью 55,2 млн.

Аномально много уже потратил ЦСКА. Как правило, в последние годы армейский клуб работает на трансферном рынке в условиях строгой экономии. Однако нынешним летом ЦСКА не пожалел денег на своего лидера и выкупил Николу Влашича за 15,7 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Также армейцы усилили оборону после ухода Бекао, подписав Игоря Дивеева из «Уфы» и оформив аренду Звонимира Шарлии из хорватского «Славена Белупо». Итого 17,35 млн евро на трансферы.

Особенно активен на трансферном рынке «Краснодар». Потеряв своих лидеров — Маурисио Перейру и Шарля Каборе, «быки» приобрели не только футболистов им на замену, но и значительно усилились. На счету «Краснодара» сделки по Реми Кабелле из «Сент-Этьена», Тонни Вильена из «Фейеноорда», Родриго Кайо из «Санта-Клары», Юнесу Намли из «Эволле», Руслану Камболову из «Рубина», а также Маркусу Бергу из «Аль-Айна». Все эти трансферы обошлись «быкам» в 26,4 млн евро. Достойный ответ «Зениту».

Нынешним летом активизировалось и «Динамо». Кроме трансферов Клинтона Н’Жье, Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева и Игоря Калинина, московский клуб подписал еще группу свободных агентов — Рамиля Шейдаева, Сергея Паршивлюка, Ивана Ордеца и Шарля Каборе. Всего на трансферы бело-голубые потратили 13,2 млн евро. По словам директора клуба Романа Орещука, «Динамо» намерено в этом сезоне побороться за еврокубки.

Также на трансферные сделки не поскупился летом «Локомотив». «Железнодорожники» за 12 млн евро приобрели все права на своего лидера Гжегожа Крыховяка, а также заплатили по 2,5 млн за Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило. Эти трансферы обошлись московскому клубу в 17 млн.



Нынешним летом некоторые участники РПЛ не только активно тратили деньги, но и хорошо подзаработали на продаже игроков. Доходы российских клубов от трансферов составляют пока 54,65 млн евро. Деньги, конечно, не такие внушительные, как в прошлом году (89,85 млн евро), когда «Спартак» продавал Промеса, ЦСКА Витиньо и Головина, а «Краснодар» Смолова, но тоже солидные. Тем более до закрытия трансферного окна в России еще целый месяц.

Пока что серьезно выделяются доходы «Спартака». Москвичи на продажах Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано и Софьяна Ханни, заработали 22,9 млн евро (после выкупа Фернандо «Спартак» получит еще 9,6 млн). Часть из этой суммы клуб уже потратил, однако оставшиеся деньги дадут возможность красно-белым приобрести полузащитника «Алкмара» Гуса Тиля, который, по сведениям De Telegraaf, обойдется «Спартаку» в 18 млн евро.