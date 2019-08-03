В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет
Особенно активны на трансферном рынке «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».
Особенно активны на трансферном рынке «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».
Нынешним летом РПЛ радует не только зрелищными матчами и великолепными голами, но и интересными переходами. До закрытия трансферного окна в России еще месяц. Однако уже в графе «затраты» у клубов значатся солидные цифры. По информации Transfermarkt, команды РПЛ уже суммарно скупились на 160,37 млн евро. В последний раз российские клубы тратили больше аж летом 2013 года (283,63 млн евро). Тогда «безумствовал» «Анжи», скупая все и вся, «Зенит» покупал Рондона и Ансальди у «Рубина», «Локомотив» укреплялся Бусуфой и Диарра, «Спартак» приобретал Глушакова, Озбилиза, Хурадо и Таски, а ЦСКА подписывал Витиньо и Миланова.
Сейчас денежный оборот в российском футболе не такой большой, как 6 лет назад, но зато фамилии игроков, фигурирующие в трансферных новостях, не менее громкие.
Чего только стоит переход Андре Шюррле в «Спартак» на правах аренды. Также
Другое дело «Зенит». Питерский клуб совершенно не жалеет денег на новых футболистов. Один только переход левого защитника Дугласа Сантоса на смену 35-летнему Юрию Жиркову обошелся Петербургу в 12 млн евро. Кроме того, «Зенит» буквально взорвал информационное пространство 40-миллионой сделкой по Малкому. Если прибавить к этому еще трансфер полузащитника Алексея Сутормина за 2,5 млн и вратаря Александра Васютина за 700 тысяч евро, то получится серьезная заявка на чемпионство, стоимостью 55,2 млн.
Аномально много уже потратил ЦСКА. Как правило, в последние годы армейский клуб работает на трансферном рынке в условиях строгой экономии. Однако нынешним летом ЦСКА не пожалел денег на своего лидера и выкупил Николу Влашича за 15,7 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Также армейцы усилили оборону после ухода Бекао, подписав Игоря Дивеева из «Уфы» и оформив аренду Звонимира Шарлии из хорватского «Славена Белупо». Итого 17,35 млн евро на трансферы.
Особенно активен на трансферном рынке «Краснодар». Потеряв своих лидеров — Маурисио Перейру и Шарля Каборе, «быки» приобрели не только футболистов им на замену, но и значительно усилились. На счету «Краснодара» сделки по Реми Кабелле из «Сент-Этьена», Тонни Вильена из «Фейеноорда», Родриго Кайо из «Санта-Клары», Юнесу Намли из «Эволле», Руслану Камболову из «Рубина», а также Маркусу Бергу из «Аль-Айна». Все эти трансферы обошлись «быкам» в 26,4 млн евро. Достойный ответ «Зениту».
Нынешним летом активизировалось и «Динамо». Кроме трансферов Клинтона Н’Жье, Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева и Игоря Калинина, московский клуб подписал еще группу свободных агентов — Рамиля Шейдаева, Сергея Паршивлюка, Ивана Ордеца и Шарля Каборе. Всего на трансферы
Также на трансферные сделки не поскупился летом «Локомотив». «Железнодорожники» за 12 млн евро приобрели все права на своего лидера Гжегожа Крыховяка, а также заплатили по 2,5 млн за Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило. Эти трансферы обошлись московскому клубу в 17 млн.
Нынешним летом некоторые участники РПЛ не только активно тратили деньги, но и хорошо подзаработали на продаже игроков. Доходы российских клубов от трансферов составляют пока 54,65 млн евро. Деньги, конечно, не такие внушительные, как в прошлом году (89,85 млн евро), когда «Спартак» продавал Промеса, ЦСКА Витиньо и Головина, а «Краснодар» Смолова, но тоже солидные. Тем более до закрытия трансферного окна в России еще целый месяц.
Пока что серьезно выделяются доходы «Спартака». Москвичи на продажах Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано и Софьяна Ханни, заработали 22,9 млн евро (после выкупа Фернандо «Спартак» получит еще 9,6 млн). Часть из этой суммы клуб уже потратил, однако оставшиеся деньги дадут возможность
Также весомую сумму заработал на продаже футболистов «Зенит». Питерцы попрощались с Полозом, Набиуллиным, Цаллаговым, Новосельцевым, Бабуриным и Панюковым. Сделки по этим игрокам принесли «Зениту» 8,3 миллиона евро, плюс еще миллион за Эрнани, которого арендовала «Парма».
Еще стоит выделить «Ростов» и «Уфу». Донской клуб заработал 4,45 млн евро с продажи Мирзова и Бобена, а уфимцы — 4,3 млн, распрощавшись с Живоглядовым, Дивеевым и Сейдахметом.