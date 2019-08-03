Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»

Встреча состоится в субботу на стадионе «Спартака» и начнется в 19:00 мск.
Чемпион мира в составе сборной Германии Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа. Другой новичок «красно-белых» шведский форвард Джордан Ларссон в заявку на игру не попал.
Стартовый состав «Спартака» на игру выглядит следующим образом: Александр Максименко (голкипер), Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Александр Ташаев, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе.
Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин (голкипер), Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шунич, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Константин Рауш, Себастиан Шиманьски, Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.