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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новичок московского «Спартака» полузащитник Андре Шюррле начнет на скамейке запасных матч четвертого тура чемпионата России по футболу с другим столичным клубом «Динамо», сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

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Встреча состоится в субботу на стадионе «Спартака» и начнется в 19:00 мск.

Чемпион мира в составе сборной Германии Шюррле в среду перешел в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды с правом выкупа. Другой новичок «красно-белых» шведский форвард Джордан Ларссон в заявку на игру не попал.

Стартовый состав «Спартака» на игру выглядит следующим образом: Александр Максименко (голкипер), Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Александр Ташаев, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе.

Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин (голкипер), Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шунич, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Константин Рауш, Себастиан Шиманьски, Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.

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