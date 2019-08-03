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19:35 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Крыльев Советов» доволен качеством игры футболистов в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков остался доволен качеством игры и самоотдачей футболистов в матче четвертого тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Об этом Шашков заявил ТАСС в субботу по телефону.

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Встреча в Самаре завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1. Победный мяч железнодорожники забили в компенсированное ко второму тайму время.

«Чего не хватило — вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй — здесь уже нужен разбор тренера», — отметил Шашков.

«Крылья Советов» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице с тремя очками после четырех матчей. Команда из Самары потерпела третье поражение подряд. В следующем туре «Крылья Советов» 12 августа на выезде сыграют с «Ростовом».

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 22459 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичЮрий Семин
Голы
Александр Соболев(Антон Зиньковский, Раду Гынсарь)88′
Федор Смолов(Мачей Рыбус, Гжегож Крыховяк)15′
Гжегож Крыховяк90+4′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
1Маринату Гильерме
23Дмитрий Комбаров
20Владислав Игнатьев
3Никита Чернов
58′
31Мачей Рыбус
50Максим Карпов
71′
5Бенедикт Хеведес
77Дмитрий Кабутов
17Рифат Жемалетдинов
13′
8Александр Гацкан
84′
11Антон Миранчук
7Александр Соболев
59Алексей Миранчук
99Максим Канунников
9Федор Смолов
22Александр Анюков
21′66′
6Дмитрий Баринов
17′
17Антон Зиньковский
7Гжегож Крыховяк
20Срджан Мияйлович
79′
14Ведран Чорлука
85′
9Деян Радонич
86′
27Мурило
40Артем Тимофеев
74′
14Раду Гынсарь
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты8
8Удары (всего)16
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины1
4Угловые8
17Фолы23
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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