Гендиректор «Крыльев Советов» доволен качеством игры футболистов в матче с «Локомотивом»

Встреча в Самаре завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1. Победный мяч железнодорожники забили в компенсированное ко второму тайму время.
«Чего не хватило — вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй — здесь уже нужен разбор тренера», — отметил Шашков.
«Крылья Советов» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице с тремя очками после четырех матчей. Команда из Самары потерпела третье поражение подряд. В следующем туре «Крылья Советов» 12 августа на выезде сыграют с «Ростовом».