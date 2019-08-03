Гендиректор «Крыльев Советов» доволен качеством игры футболистов в матче с «Локомотивом»

«Чего не хватило — вопрос к тренеру. Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй — здесь уже нужен разбор тренера», — отметил Шашков.