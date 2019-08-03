Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре

Источник: Спорт-Экспресс

Семин просит новичков

Юрий Семин ограничен в выборе игроков. В Самаре из-за травм не сыграли Эдер с Живоглядовым, поэтому про ожидаемых новичков старейшина отечественного тренерского цеха старается напоминать при любой возможности. «Я тоже жду, — отправил Семин очередной месседж руководству во время открытой тренировки в Баковке. — Идеально было бы по игроку в среднюю линию, в оборону и атаку. Во вратаре мы не нуждаемся, с Гильерме заключен контракт. Дальше пойдет сложный календарь, и нам хотелось бы, чтобы группа футболистов, которая может успешно играть, была увеличена. Если нет, будем использовать резерв, доверять молодым ребятам, совсем молодым. Они попробуют себя проявить в тяжелых матчах. А как именно проявят, и какой будет результат, это уже сложный вопрос».

По итогам трех туров у обладателя Кубка России, Суперкубка и участника группового турнира Лиги чемпионов было всего 4 очка.

На одно больше, чем у «Крыльев Советов», которые на старте поразили всех яркой победой над ЦСКА, однако потом остались ни с чем по итогам встреч с «Арсеналом» и «Уфой». Пять пропущенных в этих играх мячей заставили волжан заняться вопросом укрепления обороны, и Миодраг Божович, в отличие находящегося в режиме ожидания Семина, получил в свое распоряжение теперь уже бывшего армейца Чернова.

Смолов на высоте

С учетом травмы Бурлака самарский новичок попал с корабля на бал, и центр обороны «Крыльев» в силу несыгранности казался ахиллесовой пятой волжан. Первый раз это продемонстрировал Антон Миранчук, которого так не хватало железнодорожникам в дерби с ЦСКА. Его пас из центра поля отрезал всю оборону хозяев, однако Смолов не использовал этот шанс. Стал улучшать позицию, но так как в момент обводки мяч задел ногу соперника, Рыжиков успел выброситься вперед и свои ворота отстоял.

Однако второй заход Смолова на цель получился успешным. Федор классно пробил головой с подачи Рыбуса, а два центральных защитника не разобрались, кому из них следует опекать столичного бомбардира.

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У железнодорожников, к слову, также произошли изменения в обороне. Получивший на старте шанс показать себя Мурило, похоже, исчерпал лимит ошибок, и в старте бразильца сменил Хеведес. Опыт у немца, конечно, колоссальный, и все же этот матч стал для него первым в сезоне. Отсюда неудачный подкат на фланге, чем едва не воспользовался Канунников. Ситуацию разрядил только перекрывший ближний угол Чорлука. Чуть позже — после включения Анюкова — уже Гильерме пришлось бросаться в ноги Кабутову, а Чернов опасно бил головой.

Сдаваться Самара не собиралась, хотя к перерыву «Крылья» вполне могли проигрывать с крупным счетом. Панику в их обороне периодически сеяли «стандарты» железнодорожников. Началось с момента Баринова, который после скидки Хеведеса из площади ворот попал в перекладину. Крыховяк оказался точнее одноклубника, однако допустившего нетипичный для себя просчет на выходе Рыжикова на ленточке подстраховал Карпов. Ни один из повторов так и не дал ответа, пересек ли мяч линию ворот.

Из антигероя — в герои

Впрочем, капитан хозяев чаще свою команду спасал. Например, Рыжиков вытянул из «девятки» удар Игнатьева. Но если бы пришлось выбирать лучший сэйв матча, скорее всего, виртуальный приз достался бы Гильерме. Не каждый ответит, как он в начале второго тайма среагировал на удар Чернова с нескольких метров. Да и Зиньковский вратаря напряг здорово. Воспитаннику «Чертаново» не важно, с какой ноги закручивать мяч в дальние углы, но и тут Гильерме оказался на высоте.

Казалось, прагматичный «Локо» своего уже не упустит, однако концовка получилась такой, что людям с не самыми крепкими нервами смотреть ее было рискованно. Травма Чорлуки могла оказаться для гостей роковой, хотя не факт, что хорват выручил бы, когда на фланге грубо ошибся Рыбус. Гынсарь накрыл его вынос, Зиньковский навесил, и вылетевший из-под Крыховяка Соболев вогнал мяч в сетку.

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И в этот момент «Крылья» поддались эмоциям, решив дожать соперника. Тот оказался слишком искушенным, панике не поддался и вырвал победу. Рыжиков вроде бы спас, ногой отбив удар Жемалетдинова, но взвившийся свечой мяч в борьбе с Карповым в сетку отправил стремившийся исправиться Крыховяк. Самара, где в мае был выигран кубковый финал, становится для Семина счастливым городом.