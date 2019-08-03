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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Краснодар»: Малком — в запасе сине-бело-голубых

Тренерские штабы «Зенита» и «Краснодара» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Зенит»: Лунёв, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Ольссон, Намли, де Вильена, Кабелла, Ари.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 3 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 21:30 мск.

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