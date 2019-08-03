Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
18:30
Краснодар-2
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Авангард К
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Спартак-2
24
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
21:03 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в матче Российской премьер-лиги

Встреча между командами впервые с 2006 года завершилась нулевой ничьей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 0:0 сыграл вничью со столичным «Динамо» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отыграв больше тайма в меньшинстве. Встреча, на которой присутствовали 34389 зрителей, прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

На 35-й минуте матча красную карточку за грубый фол против вратаря Антона Шунина получил нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии форвард Андре Шюррле дебютировал в РПЛ, выйдя на замену вместо полузащитника Джано Ананидзе в перерыве. За «Динамо» первый матч провел нападающий Клинтон Н’Жи, который на 67-й минуте заменил полузащитника Себастиана Шиманьского. Впервые в РПЛ сезона-2019/20 была зафиксирована нулевая ничья.

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Читайте также
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет

Эта ничья стала 18-й в противостоянии клубов в российской истории, всего команды провели между собой 58 матчей во всех турнирах — «Спартак» побеждал 29 раз, «Динамо» — 11. В прошлом сезоне оба матча остались за красно-белыми (дома — 2:1, на выезде — 1:0). Ранее нулевая ничья в матче этих клубов была зафиксирована в матче чемпионата России в 2006 году. В последний раз до этого удаление во встрече «Спартака» и «Динамо» случилось в 2012 году, тогда красную карточку получил полузащитник «Динамо» Кристиан Нобоа, та встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, имея в активе пять очков. «Динамо» расположилось строчкой выше с тем же числом очков.

В пятом туре «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 11 августа, «Динамо» в тот же день дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Ход матча

На построении составов перед матчем защитник «Спартака» Лукас Айртон вышел со своим новорожденным ребенком. Также перед стартовым свистком прошла церемония награждения защитника Георгия Джикии, полузащитников Романа Зобнина и Резиуана Мирзова, которые вошли в список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2018/19.

Игру посетил нидерландский полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил, который по данным СМИ, должен в ближайшее время подписать соглашение со «Спартаком». Также на матч приехал шведский нападающий Йордан Ларссон, который в пятницу официально стал футболистом «Спартака».

Первый опасный момент в матче случился на третьей минуте после удара в верхний угол полузащитника «Динамо» Артура Юсупова, который отразил вратарь красно-белых Максименко. «Спартак» ответил двумя подходами к воротам Шунина, однако довести до завершающего удара атаки не удалось. У «Динамо» впереди получалось играть опаснее — в перекладину пришелся удар нападающего Рамиля Шейдаева на 20-й минуте.

Отсутствие креатива в атаке «Спартака» и слаженная игра защитников «Динамо» не позволяли мячу часто оказываться в штрафной Шунина, дело до ударов в створ не доходило. Ситуация усугубилась на 35-й минуте, когда красную карточку за грубое нарушение на вратаре получил аргентинский нападающий «Спартака» Понсе. Численное преимущество «Динамо» не принесло результатов в первом тайме, и футболисты обеих команд отправились на перерыв с нулевым счетом на табло.

После перерыва Кононов выпустил вместо Ананидзе немецкого нападающего Шюррле. Первый удар в составе «Спартака» немец нанес на 48-й минуте матча, но Шунин был на месте. Во втором тайме у красно-белых более активно стал работать правый фланг, где играл Зелимхан Бакаев, которому периодически удавалось проникать в штрафную, но защитники «Динамо» успевали в последний момент прерывать опасные удары и прострелы.

Несмотря на численное преимущество, «Динамо» продолжало играть, как в первом тайме. Первый голевой момент возник только на 53-й минуте, когда после подачи углового Кирилл Панченко пробил чуть выше ворот, а спустя три минуты прекрасную реакцию после удара под перекладину продемонстрировал Максименко. К середине второго тайма «Динамо» стало больше владеть мячом, но игра подопечных Хохлова не стала интереснее, даже появление новичка бело-голубых Н’Жи не приводило к голевым моментам. У «Спартака» тоже ничего не получалось впереди за исключением нескольких контратак в самой концовке.

На 82-й минуте судья принял спорное решение. Он не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых, когда динамовский форвард Вячеслав Грулев упал в штрафной. На повторе было видно, что спартаковский защитник Самюэлю Жиго придержал Грулева, обняв его.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре
Первая нулевая ничья сезона РПЛ — в московском дерби
Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина
Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук на презентации Малкома
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы не тратили 6 лет
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
«Зенит» играет с «Краснодаром» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь