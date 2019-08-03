«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в матче Российской премьер-лиги
Встреча между командами впервые с 2006 года завершилась нулевой ничьей.
Встреча между командами впервые с 2006 года завершилась нулевой ничьей.
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 0:0 сыграл вничью со столичным «Динамо» в домашнем матче четвертого тура Российской
На 35-й минуте матча красную карточку за грубый фол против вратаря Антона Шунина получил нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии форвард Андре Шюррле дебютировал в РПЛ, выйдя на замену вместо полузащитника Джано Ананидзе в перерыве. За «Динамо» первый матч провел нападающий Клинтон Н’Жи, который на 67-й минуте заменил полузащитника Себастиана Шиманьского. Впервые в РПЛ сезона-2019/20 была зафиксирована нулевая ничья.
Лучшим игроком матча был признан вратарь «Спартака» Александр Максименко.
Эта ничья стала 18-й в противостоянии клубов в российской истории, всего команды провели между собой 58 матчей во всех турнирах — «Спартак» побеждал 29 раз, «Динамо» — 11. В прошлом сезоне оба матча остались за
В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, имея в активе пять очков. «Динамо» расположилось строчкой выше с тем же числом очков.
В пятом туре «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 11 августа, «Динамо» в тот же день дома встретится с
На построении составов перед матчем защитник «Спартака» Лукас Айртон вышел со своим новорожденным ребенком. Также перед стартовым свистком прошла церемония награждения защитника Георгия Джикии, полузащитников Романа Зобнина и Резиуана Мирзова, которые вошли в список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2018/19.
Игру посетил нидерландский полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил, который по данным СМИ, должен в ближайшее время подписать соглашение со «Спартаком». Также на матч приехал шведский нападающий Йордан Ларссон, который в пятницу официально стал футболистом «Спартака».
Первый опасный момент в матче случился на третьей минуте после удара в верхний угол полузащитника «Динамо» Артура Юсупова, который отразил вратарь
Отсутствие креатива в атаке «Спартака» и слаженная игра защитников «Динамо» не позволяли мячу часто оказываться в штрафной Шунина, дело до ударов в створ не доходило. Ситуация усугубилась на 35-й минуте, когда красную карточку за грубое нарушение на вратаре получил аргентинский нападающий «Спартака» Понсе. Численное преимущество «Динамо» не принесло результатов в первом тайме, и футболисты обеих команд отправились на перерыв с нулевым счетом на табло.
После перерыва Кононов выпустил вместо Ананидзе немецкого нападающего Шюррле. Первый удар в составе «Спартака» немец нанес на 48-й минуте матча, но Шунин был на месте. Во втором тайме у
Несмотря на численное преимущество, «Динамо» продолжало играть, как в первом тайме. Первый голевой момент возник только на 53-й минуте, когда после подачи углового Кирилл Панченко пробил чуть выше ворот, а спустя три минуты прекрасную реакцию после удара под перекладину продемонстрировал Максименко. К середине второго тайма «Динамо» стало больше владеть мячом, но игра подопечных Хохлова не стала интереснее, даже появление новичка
На 82-й минуте судья принял спорное решение. Он не назначил 11-метровый удар в ворота
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)