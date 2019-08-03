Первая нулевая ничья сезона — в московском дерби. «Динамо» снова не забило, час играя в большинстве

Источник: Sport24

За пару дней до матча фаны «Спартака» задавались одним вопросом — а кто будет играть с «Динамо»? Фернандо с Луисом Адриано присоединились к группе игроков, покинувших команду летом. Заявить успели только Шюррле; Ларссон и Тил смотрели игру из VIP-ложи. Кононов решил все просто — над Зобниным с Гулиевым расположился Джано, по флангам — Бакаев и Ташаев, Понсе впервые в спартаковской карьере вышел на позиции центрфорварда. Шюррле — на скамейке запасных.

У «Динамо» все чуть более предсказуемо. Из интересного — Клинтон Н’Жи, как и Шюррле, остался на банке.

1. Без Фернандо «Спартак» как будто разучился контролировать мяч в центре поля. К 30-й минуте «Динамо» провело больше атак, нанесло в три раза больше ударов, а на 3-й минуте Максименко и вовсе пришлось вытаскивать матч из-под перекладины.

2. «Динамо» здорово разыгрывало мяч через Каборе, включало оба фланга и пользовалось провалами в опорной зоне «Спартака». Все свои удары «Динамо» нанесло из зоны 14 — одной из самых опасных на поле.

3. «Спартак» пытался цепляться за мяч либо через выносы на Понсе, либо через силовой дриблинг Гулиева, Зобнина, Айртона и Бакаева. В первом тайме спартаковцы 29 раз пошли в дриблинг, гости — 9, хотя именно «Динамо» владело преимуществом. По-настоящему опасный момент «Спартак» создал только со стандарта — Жиго вылетал на мяч после скидки, но немного не дотянулся. А на 35-й минуте красно-белые и вовсе остались в меньшинстве — Понсе после подачи Бакаева влетел прямой ногой в живот Шунину. Обошлось без травм, но спустя минуту Эсекьель шел вдоль боковой линии, натянув футболку на лицо.

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4. Джано пришлось исполнять роль ложной девятки, «Динамо» не давало «Спартаку» спокойно разыгрывать мяч, потому Максименко все чаще просто играл на отбой. Кто должен был цепляться на чужой половине поля — вопрос без ответа. Так же, как теперь было организовывать прессинг. Шунич, Рыков и Каборе получили еще большую свободу для розыгрыша. За 10 минут в большинстве процент владения мячом был 72 на 28 в пользу «Динамо», больше объяснять ничего не надо.

5. Кто должен был спасать игру для «Спартака»? Правильно, Андре Шюррле. Кононов выпустил его после перерыва. Уже на 49-й минуте он в первый раз получил мяч, стадион заревел, а чемпион мира убрал на замахе Рыкова, вышел на ударную позицию и приложился издали, Шунин оказался на месте. Весь второй тайм «Спартак» пытался играть индивидуальными проходами по флангам. Шюррле смещался то к Бакаеву, то к заменившему Ташаева Мирзову, активно работал и Айртон. На 65-й минуте Шюррле уверенно отобрал мяч у Зелимхана и сделал плотную подачу в штрафную, на 82-й попробовал приложиться после смещения в центр — защита гостей справлялась. «Динамо» же накрывало прессингом соперника при розыгрыше…

6. Правда, из опасных моментов — одни дальние удары и угловой, когда бил головой Панченко. Все. Это очень напоминало матч «Динамо» с «Рубином», когда бело-голубые две трети игры тоже провели в большинстве, но скатывались к примитивным забросам. «Динамо» качественней доставляло мяч в чужую штрафную при равных составах. Во втором тайме — полный провал. Не помог даже вышедший на замену Клинтон Н’Жи.

Гол себе чуть не привез Паршивлюк, а Мирзов требовал пенальти, но арбитр зафиксировал фол со стороны Резиуана.

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У динамовских болельщиков наверняка тоже были претензии к судье — Жиго взял Грулева борцовским захватом, но арбитр также не зафиксировал фол.