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21:12 (мск), источник: Sport24

Первая нулевая ничья сезона — в московском дерби. «Динамо» снова не забило, час играя в большинстве

Шюррле и Н’Жи не спасли от засухи.

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Источник: Sport24

За пару дней до матча фаны «Спартака» задавались одним вопросом — а кто будет играть с «Динамо»? Фернандо с Луисом Адриано присоединились к группе игроков, покинувших команду летом. Заявить успели только Шюррле; Ларссон и Тил смотрели игру из VIP-ложи. Кононов решил все просто — над Зобниным с Гулиевым расположился Джано, по флангам — Бакаев и Ташаев, Понсе впервые в спартаковской карьере вышел на позиции центрфорварда. Шюррле — на скамейке запасных.

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У «Динамо» все чуть более предсказуемо. Из интересного — Клинтон Н’Жи, как и Шюррле, остался на банке.

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1. Без Фернандо «Спартак» как будто разучился контролировать мяч в центре поля. К 30-й минуте «Динамо» провело больше атак, нанесло в три раза больше ударов, а на 3-й минуте Максименко и вовсе пришлось вытаскивать матч из-под перекладины.

2. «Динамо» здорово разыгрывало мяч через Каборе, включало оба фланга и пользовалось провалами в опорной зоне «Спартака». Все свои удары «Динамо» нанесло из зоны 14 — одной из самых опасных на поле.

3. «Спартак» пытался цепляться за мяч либо через выносы на Понсе, либо через силовой дриблинг Гулиева, Зобнина, Айртона и Бакаева. В первом тайме спартаковцы 29 раз пошли в дриблинг, гости — 9, хотя именно «Динамо» владело преимуществом. По-настоящему опасный момент «Спартак» создал только со стандарта — Жиго вылетал на мяч после скидки, но немного не дотянулся. А на 35-й минуте красно-белые и вовсе остались в меньшинстве — Понсе после подачи Бакаева влетел прямой ногой в живот Шунину. Обошлось без травм, но спустя минуту Эсекьель шел вдоль боковой линии, натянув футболку на лицо.

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4. Джано пришлось исполнять роль ложной девятки, «Динамо» не давало «Спартаку» спокойно разыгрывать мяч, потому Максименко все чаще просто играл на отбой. Кто должен был цепляться на чужой половине поля — вопрос без ответа. Так же, как теперь было организовывать прессинг. Шунич, Рыков и Каборе получили еще большую свободу для розыгрыша. За 10 минут в большинстве процент владения мячом был 72 на 28 в пользу «Динамо», больше объяснять ничего не надо.

5. Кто должен был спасать игру для «Спартака»? Правильно, Андре Шюррле. Кононов выпустил его после перерыва. Уже на 49-й минуте он в первый раз получил мяч, стадион заревел, а чемпион мира убрал на замахе Рыкова, вышел на ударную позицию и приложился издали, Шунин оказался на месте. Весь второй тайм «Спартак» пытался играть индивидуальными проходами по флангам. Шюррле смещался то к Бакаеву, то к заменившему Ташаева Мирзову, активно работал и Айртон. На 65-й минуте Шюррле уверенно отобрал мяч у Зелимхана и сделал плотную подачу в штрафную, на 82-й попробовал приложиться после смещения в центр — защита гостей справлялась. «Динамо» же накрывало прессингом соперника при розыгрыше…

6. Правда, из опасных моментов — одни дальние удары и угловой, когда бил головой Панченко. Все. Это очень напоминало матч «Динамо» с «Рубином», когда бело-голубые две трети игры тоже провели в большинстве, но скатывались к примитивным забросам. «Динамо» качественней доставляло мяч в чужую штрафную при равных составах. Во втором тайме — полный провал. Не помог даже вышедший на замену Клинтон Н’Жи.

Гол себе чуть не привез Паршивлюк, а Мирзов требовал пенальти, но арбитр зафиксировал фол со стороны Резиуана.

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У динамовских болельщиков наверняка тоже были претензии к судье — Жиго взял Грулева борцовским захватом, но арбитр также не зафиксировал фол.

7. На 86-й минуте забивать был обязан Роман Зобнин, но каким-то образом с зоны 11 метров зарядил выше ворот. Сразу после этого многие болельщики потянулись на выход. Еще ближе к успеху был Жиго, который после подачи Шюррле бил головой — снова мимо. Первая нулевая ничья неожиданно случилась в московском дерби, когда одна команда играла в большинстве час. Не самый плохой результат для обескровленного «Спартака» и очень спорный — для «Динамо».

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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