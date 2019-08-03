Первая нулевая ничья сезона — в московском дерби. «Динамо» снова не забило, час играя в большинстве
Шюррле и Н’Жи не спасли от засухи.
Шюррле и Н’Жи не спасли от засухи.
За пару дней до матча фаны «Спартака» задавались одним вопросом — а кто будет играть с «Динамо»? Фернандо с Луисом Адриано присоединились к группе игроков, покинувших команду летом. Заявить успели только Шюррле; Ларссон и Тил смотрели игру из
У «Динамо» все чуть более предсказуемо. Из интересного — Клинтон Н’Жи, как и Шюррле, остался на банке.
1. Без Фернандо «Спартак» как будто разучился контролировать мяч в центре поля. К 30-й минуте «Динамо» провело больше атак, нанесло в три раза больше ударов, а на 3-й минуте Максименко и вовсе пришлось вытаскивать матч
2. «Динамо» здорово разыгрывало мяч через Каборе, включало оба фланга и пользовалось провалами в опорной зоне «Спартака». Все свои удары «Динамо» нанесло из зоны 14 — одной из самых опасных на поле.
3. «Спартак» пытался цепляться за мяч либо через выносы на Понсе, либо через силовой дриблинг Гулиева, Зобнина, Айртона и Бакаева. В первом тайме спартаковцы 29 раз пошли в дриблинг, гости — 9, хотя именно «Динамо» владело преимуществом.
4. Джано пришлось исполнять роль ложной девятки, «Динамо» не давало «Спартаку» спокойно разыгрывать мяч, потому Максименко все чаще просто играл на отбой. Кто должен был цепляться на чужой половине поля — вопрос без ответа. Так же, как теперь было организовывать прессинг. Шунич, Рыков и Каборе получили еще большую свободу для розыгрыша. За 10 минут в большинстве процент владения мячом был 72 на 28 в пользу «Динамо», больше объяснять ничего не надо.
5. Кто должен был спасать игру для «Спартака»? Правильно, Андре Шюррле. Кононов выпустил его после перерыва. Уже на 49-й минуте он в первый раз получил мяч, стадион заревел, а чемпион мира убрал на замахе Рыкова, вышел на ударную позицию и приложился издали, Шунин оказался на месте. Весь второй тайм «Спартак» пытался играть индивидуальными проходами по флангам. Шюррле смещался то к Бакаеву, то к заменившему Ташаева Мирзову, активно работал и Айртон. На 65-й минуте Шюррле уверенно отобрал мяч у Зелимхана и сделал плотную подачу в штрафную, на 82-й попробовал приложиться после смещения в центр — защита гостей справлялась. «Динамо» же накрывало прессингом соперника при розыгрыше…
6. Правда, из опасных моментов — одни дальние удары и угловой, когда бил головой Панченко. Все. Это очень напоминало матч «Динамо» с «Рубином», когда
Гол себе чуть не привез Паршивлюк, а Мирзов требовал пенальти, но арбитр зафиксировал фол со стороны Резиуана.
У динамовских болельщиков наверняка тоже были претензии к судье — Жиго взял Грулева борцовским захватом, но арбитр также не зафиксировал фол.
7. На 86-й минуте забивать был обязан Роман Зобнин, но
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)