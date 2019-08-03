Хохлов: «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 во встрече, состоявшейся в субботу на стадионе «красно-белых» в Москве. С 35-й минуты «Спартак» играл вдесятером из-за удаления Эсекиэля Понсе.
«Я бы не сказал, что у нас в большинстве слабая игра. “Спартак” очень хорошо оборонялся, но нам не хватало гола. Если бы сыграли поточнее в моментах, которые мы создали, думаю, забили бы, — сказал Хохлов на пресс-конференции. — Состав “Спартака” мы практически угадали, но отталкивались от своей игры».
Тренер отметил игру экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. «Мне нравится, как он вписался в команду и по игровым, и по человеческим качествам. Он становится одним из лидеров», — пояснил специалист.