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21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хохлов: «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московское «Динамо» столкнулось с серьезным сопротивлением обороны соперника в матче чемпионата России по футболу против столичного «Спартака», заявил главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 во встрече, состоявшейся в субботу на стадионе «красно-белых» в Москве. С 35-й минуты «Спартак» играл вдесятером из-за удаления Эсекиэля Понсе.

«Я бы не сказал, что у нас в большинстве слабая игра. “Спартак” очень хорошо оборонялся, но нам не хватало гола. Если бы сыграли поточнее в моментах, которые мы создали, думаю, забили бы, — сказал Хохлов на пресс-конференции. — Состав “Спартака” мы практически угадали, но отталкивались от своей игры».

Тренер отметил игру экс-спартаковца Сергея Паршивлюка. «Мне нравится, как он вписался в команду и по игровым, и по человеческим качествам. Он становится одним из лидеров», — пояснил специалист.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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