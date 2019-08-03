Хаос «Спартака». И Понсе тут ни при чем

Источник: Спорт-Экспресс

Жизнь это борьба. Для «Спартака» более чем справедливое утверждение. Раз не получается играть — надо бороться, видимо, такую установку Олег Кононов дал на матч.

Легко списать все на Понсе — но я в его действиях не увидел ничего криминального, парня наконец-то поставили на острие, сказали «вперед», он и пошел с бешеными глазами на врага. Выполнял установку…

Коротко фиксируем увиденное: «Спартак» снова не показал осмысленного футбола, в действиях команды было много хаоса и вместе с тем много желания. Дальнейшая трактовка зависит от вкуса и симпатий. Кто-то скажет, что бойцовские качества это супер, что команда выздоравливает. Другие отметят отсутствие мысли и имен, способных что-то изменить.

К слову об именах. Когда вышел Андре Шюррле, «Спартак» уже был приперт к стенке. Конечно, не такого дебюта ждали фанаты. И тут даже не к немцу претензии. Вся команда выглядела паршиво. Чемпион мира не спас игру, хотя каждое его действие хотелось рассматривать под позитивным микроскопом. Но вдруг оказалось, что этот парень может так же, как и остальные, уставать, не туда открываться, допускать брак. И самое главное — теряться в броуновском движении партнеров, которые очень хотят, но не могут играть в красивый футбол.

Нет, «Спартак», чуда не произойдет ни с Шюррле, ни с Ларссоном, ни с Тилем. Только кропотливая работа и тренерская мысль вытащит тебя оттуда, где ты оказался.

Но руки архитектора мы снова не увидели. Хотя все дедлайны давно уже прошли. Позади сборы, где должны были заложить фундамент, но не заложили. Сыграны первые матчи, в которых болельщики моги бы поймать намеки на новый футбол, но не поймали. Выходят на поле новички, которые должны цепляться за каждый шанс, но не цепляются. Сезон в разгаре. «Спартак» по-прежнему в хаосе.

Руководство клуба невероятно терпеливо относится к Кононову. Тренер, который нравится интеллигентам и романтикам, внезапно покорил Федуна. Наверное, хорошо, что «Спартак» не дергается и не идет на поводу у общественности — Кононов все еще работает, при том что мог бы быть уволен, тем более что поводов хватает. Вот только с каждым новым матчем кажется, что Кононов остается на своем посту просто потому, что его некем менять. Нет сейчас кандидата на должность спасателя — значит, верим в Олега.

После «Тамбова» у клуба оставалось одно супероружие — факт того, что не совершены все трансферы. Мол, не ругайте тренера — у нас еще команда не собрана. Но может ли это быть оправданием для действительно большого Мастера? В моем представлении настоящий тренер дает результат с любым составом, а когда приходит усиление, этот результат становится лучше. У Кононова результата нет. И чудо-покупки Цорна вряд ли кардинально что-то поменяют.

Вспомните лето 2004 года — «Спартак» вернул Аленичева, взял Видича, Кавенаги и Родригеса. Топовые трансферы даже по нынешним временам! Но финишировала команда где-то далеко, потому что не могла определиться с тренером — Скала провалился, Федотову еще не доверяли, Старков только пришел.

Так и сейчас — усиление есть, состав обновляется, но управление почему-то хромает.