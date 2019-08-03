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3 августа, источник: Спорт-Экспресс

Хаос «Спартака». И Понсе тут ни при чем

Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — об игре красно-белых.

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Источник: Спорт-Экспресс

Жизнь это борьба. Для «Спартака» более чем справедливое утверждение. Раз не получается играть — надо бороться, видимо, такую установку Олег Кононов дал на матч.

Легко списать все на Понсе — но я в его действиях не увидел ничего криминального, парня наконец-то поставили на острие, сказали «вперед», он и пошел с бешеными глазами на врага. Выполнял установку…

Коротко фиксируем увиденное: «Спартак» снова не показал осмысленного футбола, в действиях команды было много хаоса и вместе с тем много желания. Дальнейшая трактовка зависит от вкуса и симпатий. Кто-то скажет, что бойцовские качества это супер, что команда выздоравливает. Другие отметят отсутствие мысли и имен, способных что-то изменить.

К слову об именах. Когда вышел Андре Шюррле, «Спартак» уже был приперт к стенке. Конечно, не такого дебюта ждали фанаты. И тут даже не к немцу претензии. Вся команда выглядела паршиво. Чемпион мира не спас игру, хотя каждое его действие хотелось рассматривать под позитивным микроскопом. Но вдруг оказалось, что этот парень может так же, как и остальные, уставать, не туда открываться, допускать брак. И самое главное — теряться в броуновском движении партнеров, которые очень хотят, но не могут играть в красивый футбол.

Нет, «Спартак», чуда не произойдет ни с Шюррле, ни с Ларссоном, ни с Тилем. Только кропотливая работа и тренерская мысль вытащит тебя оттуда, где ты оказался.

Но руки архитектора мы снова не увидели. Хотя все дедлайны давно уже прошли. Позади сборы, где должны были заложить фундамент, но не заложили. Сыграны первые матчи, в которых болельщики моги бы поймать намеки на новый футбол, но не поймали. Выходят на поле новички, которые должны цепляться за каждый шанс, но не цепляются. Сезон в разгаре. «Спартак» по-прежнему в хаосе.

Руководство клуба невероятно терпеливо относится к Кононову. Тренер, который нравится интеллигентам и романтикам, внезапно покорил Федуна. Наверное, хорошо, что «Спартак» не дергается и не идет на поводу у общественности — Кононов все еще работает, при том что мог бы быть уволен, тем более что поводов хватает. Вот только с каждым новым матчем кажется, что Кононов остается на своем посту просто потому, что его некем менять. Нет сейчас кандидата на должность спасателя — значит, верим в Олега.

После «Тамбова» у клуба оставалось одно супероружие — факт того, что не совершены все трансферы. Мол, не ругайте тренера — у нас еще команда не собрана. Но может ли это быть оправданием для действительно большого Мастера? В моем представлении настоящий тренер дает результат с любым составом, а когда приходит усиление, этот результат становится лучше. У Кононова результата нет. И чудо-покупки Цорна вряд ли кардинально что-то поменяют.

Вспомните лето 2004 года — «Спартак» вернул Аленичева, взял Видича, Кавенаги и Родригеса. Топовые трансферы даже по нынешним временам! Но финишировала команда где-то далеко, потому что не могла определиться с тренером — Скала провалился, Федотову еще не доверяли, Старков только пришел.

Так и сейчас — усиление есть, состав обновляется, но управление почему-то хромает.

5 очков в четырех турах — разве это нормально для «Спартака»?

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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