Хаос «Спартака». И Понсе тут ни при чем
Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — об игре
Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — об игре
Жизнь это борьба. Для «Спартака» более чем справедливое утверждение. Раз не получается играть — надо бороться, видимо, такую установку Олег Кононов дал на матч.
Легко списать все на Понсе — но я в его действиях не увидел ничего криминального, парня
Коротко фиксируем увиденное: «Спартак» снова не показал осмысленного футбола, в действиях команды было много хаоса и вместе с тем много желания. Дальнейшая трактовка зависит от вкуса и симпатий.
К слову об именах. Когда вышел Андре Шюррле, «Спартак» уже был приперт к стенке. Конечно, не такого дебюта ждали фанаты. И тут даже не к немцу претензии. Вся команда выглядела паршиво. Чемпион мира не спас игру, хотя каждое его действие хотелось рассматривать под позитивным микроскопом. Но вдруг оказалось, что этот парень может так же, как и остальные, уставать, не туда открываться, допускать брак. И самое главное — теряться в броуновском движении партнеров, которые очень хотят, но не могут играть в красивый футбол.
Нет, «Спартак», чуда не произойдет ни с Шюррле, ни с Ларссоном, ни с Тилем. Только кропотливая работа и тренерская мысль вытащит тебя оттуда, где ты оказался.
Но руки архитектора мы снова не увидели. Хотя все дедлайны давно уже прошли. Позади сборы, где должны были заложить фундамент, но не заложили. Сыграны первые матчи, в которых болельщики моги бы поймать намеки на новый футбол, но не поймали. Выходят на поле новички, которые должны цепляться за каждый шанс, но не цепляются. Сезон в разгаре. «Спартак»
Руководство клуба невероятно терпеливо относится к Кононову. Тренер, который нравится интеллигентам и романтикам, внезапно покорил Федуна. Наверное, хорошо, что «Спартак» не дергается и не идет на поводу у общественности — Кононов все еще работает, при том что мог бы быть уволен, тем более что поводов хватает. Вот только с каждым новым матчем кажется, что Кононов остается на своем посту просто потому, что его некем менять. Нет сейчас кандидата на должность спасателя — значит, верим в Олега.
После «Тамбова» у клуба оставалось одно супероружие — факт того, что не совершены все трансферы. Мол, не ругайте тренера — у нас еще команда не собрана. Но может ли это быть оправданием для действительно большого Мастера? В моем представлении настоящий тренер дает результат с любым составом, а когда приходит усиление, этот результат становится лучше. У Кононова результата нет. И
Вспомните лето 2004 года — «Спартак» вернул Аленичева, взял Видича, Кавенаги и Родригеса. Топовые трансферы даже по нынешним временам! Но финишировала команда
Так и сейчас — усиление есть, состав обновляется, но управление
5 очков в четырех турах — разве это нормально для «Спартака»?
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)