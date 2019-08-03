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3 августа, источник: Чемпионат.com

Шюррле: «Спартак» и «Боруссию» могу сравнить в менталитете фанатов

Новичок «Спартака» немецкий полузащитник Андре Шюррле сравнил красно-белых с бывшим клубом — дортмундской «Боруссией».

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Источник: РИА "Новости"

«Общался с Гётце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» — отличная команда.

В чём могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперёд нас все 90 минут", — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» арендовал 28-летнего Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов.

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99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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