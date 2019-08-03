Шюррле: «Спартак» и «Боруссию» могу сравнить в менталитете фанатов
Новичок «Спартака» немецкий полузащитник Андре Шюррле сравнил
Новичок «Спартака» немецкий полузащитник Андре Шюррле сравнил
«Общался с Гётце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» — отличная команда.
В чём могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперёд нас все 90 минут", — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак» арендовал 28-летнего Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов.
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)