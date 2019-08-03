Олег Кононов: Поступок Понсе — чисто игровой момент
Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — о ничьей в Тушине.
Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — о ничьей в Тушине.
— Непростой матч, ребята отдали все силы, — сказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов. — Не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые у нас складываются. Многие игроки покинули нас на той неделе, другие только входят. Я могу только поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как они играли во втором тайме, в первую очередь организованно. И за ту сплоченность, которая была с первых минут.
— Планировался выход Шюррле по ходу матча? Или это был риск?
— Да, это был риск. Он только вчера провел одну тренировку. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для контратак.
— Что это было с Понсе? Безумие?
-Это абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником — защитником или вратарем. Здесь чисто игровой эпизод. Он не видел, он думал, что вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть раньше, то он бы ни в коем случае не пошел бы в него.
— Какая ситуация с Ларссоном? Вроде бы он уже заявлен на чемпионат, но не попал в заявку на матч. Почему?
— У вас неверная информация. Он только подписал контракт, в чемпионат его еще не заявили.
— О чем говорили в перерыве?
— Безусловно, хотели победить. Говорили об ошибках. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй тайм.
— Команда не забила ни одного гола с игры. Вас это не беспокоит?
— Нас всех это беспокоит. И меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут удовлетворение и от голов, и от победы.
— Кто займет позицию центрфорварда? Понсе явно получит дисквалификацию.
— У нас есть кем заменить. Вы видели Шюррле. Вы говорите про чемпионат? Есть Ларссон, он — центральный нападающий. Проблем никаких нет. То, что вы думаете, что эти игроки другого плана, то они — игроки молодые, мы их брали с учетом этих качеств.
— Как оцениваете игру Ташаева? Почему его поставили? И как оцените Мирзова?
— Оценивать игру Мирзова я не буду, оценки более детальные я даю на разборе. Сейчас он в серьезном тренировочном процессе. А по Саше — он хорошо тренировался, он хотел в состав. Тем более, он играл против «Динамо». Мы знаем, что футболисты хорошо играют против своих прошлых команд.
— Что можно сделать с карточками Гулиева и Бакаева?
— (Долгая пауза.) Эх… Можно, но не буду говорить, каким образом. У нас идет постоянная работа на эту тему. Так что… Надеюсь, что мы
— Чем вас привлек Тил? Можно сказать, что это системообразующий трансфер?
— Давайте ко мне по игре. Что касается Тила и других игроков — мы дождемся, когда это будет объявлено и клубом, и руководителем.
— Сегодня на трибунах было хорошо и спокойно. Вы встречались с болельщиками?
— Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Нам очень жаль, что мы сегодня не выиграли. Зато показали характер.
— С чем связываете такую слабую игру в большинстве? Вы едва не пропустили! — первый вопрос главному тренеру «Динамо» на
— «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола, — ответил Дмитрий Хохлов. — Не могу сказать, что мы играли слабо, но явных моментов у нас не было. Были полумоменты, нужно было просто точнее сыграть, и был бы гол.
— Сложно было угадать состав «Спартака», учитывая такое количество изменений?
— Угадать состав «Спартака» действительно было сложно, но мы его почти угадали, лишь два изменения. Отталкивались больше от своей игры. Гадать на кофейной гуще и отталкиваться от того, в каком составе будет «Спартак», не имело смысла.
— Как оцениваете игру Паршивлюка?
— Мне нравится, как Сергей вписался команду, и по игровым, и человеческим качествам. Он становится одним из лидеров.
— Что скажете о дебюте Нжи? Сегодня он вышел, кажется, не на своей прямой позиции.
— Он может играть на нескольких позициях, не знаю, почему вы его причисляете к чистым форвардам. Считаю, он может сыграть сильнее. Перелеты по 16 часов дают о себе знать.
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)