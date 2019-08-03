Олег Кононов: Поступок Понсе — чисто игровой момент

Источник: Спорт-Экспресс

— Непростой матч, ребята отдали все силы, — сказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов. — Не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые у нас складываются. Многие игроки покинули нас на той неделе, другие только входят. Я могу только поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как они играли во втором тайме, в первую очередь организованно. И за ту сплоченность, которая была с первых минут.

— Планировался выход Шюррле по ходу матча? Или это был риск?

— Да, это был риск. Он только вчера провел одну тренировку. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для контратак.

— Что это было с Понсе? Безумие?

-Это абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником — защитником или вратарем. Здесь чисто игровой эпизод. Он не видел, он думал, что вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть раньше, то он бы ни в коем случае не пошел бы в него.

— Какая ситуация с Ларссоном? Вроде бы он уже заявлен на чемпионат, но не попал в заявку на матч. Почему?

— У вас неверная информация. Он только подписал контракт, в чемпионат его еще не заявили.

— О чем говорили в перерыве?

— Безусловно, хотели победить. Говорили об ошибках. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй тайм.

— Команда не забила ни одного гола с игры. Вас это не беспокоит?

— Нас всех это беспокоит. И меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут удовлетворение и от голов, и от победы.

— Кто займет позицию центрфорварда? Понсе явно получит дисквалификацию.

— У нас есть кем заменить. Вы видели Шюррле. Вы говорите про чемпионат? Есть Ларссон, он — центральный нападающий. Проблем никаких нет. То, что вы думаете, что эти игроки другого плана, то они — игроки молодые, мы их брали с учетом этих качеств.

— Как оцениваете игру Ташаева? Почему его поставили? И как оцените Мирзова?

— Оценивать игру Мирзова я не буду, оценки более детальные я даю на разборе. Сейчас он в серьезном тренировочном процессе. А по Саше — он хорошо тренировался, он хотел в состав. Тем более, он играл против «Динамо». Мы знаем, что футболисты хорошо играют против своих прошлых команд.

— Что можно сделать с карточками Гулиева и Бакаева?

— (Долгая пауза.) Эх… Можно, но не буду говорить, каким образом. У нас идет постоянная работа на эту тему. Так что… Надеюсь, что мы все-таки добьемся своего, и регулярно карточки они не будут получать. Характер вспыльчивый у них чересчур.

— Чем вас привлек Тил? Можно сказать, что это системообразующий трансфер?

— Давайте ко мне по игре. Что касается Тила и других игроков — мы дождемся, когда это будет объявлено и клубом, и руководителем.

— Сегодня на трибунах было хорошо и спокойно. Вы встречались с болельщиками?

— Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Нам очень жаль, что мы сегодня не выиграли. Зато показали характер.

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Дмитрий Хохлов: «Не было смысла гадать, какой состав будет у «Спартака»

— С чем связываете такую слабую игру в большинстве? Вы едва не пропустили! — первый вопрос главному тренеру «Динамо» на пресс-конференции.

— «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола, — ответил Дмитрий Хохлов. — Не могу сказать, что мы играли слабо, но явных моментов у нас не было. Были полумоменты, нужно было просто точнее сыграть, и был бы гол.

— Сложно было угадать состав «Спартака», учитывая такое количество изменений?

— Угадать состав «Спартака» действительно было сложно, но мы его почти угадали, лишь два изменения. Отталкивались больше от своей игры. Гадать на кофейной гуще и отталкиваться от того, в каком составе будет «Спартак», не имело смысла.

— Как оцениваете игру Паршивлюка?

— Мне нравится, как Сергей вписался команду, и по игровым, и человеческим качествам. Он становится одним из лидеров.

— Что скажете о дебюте Нжи? Сегодня он вышел, кажется, не на своей прямой позиции.