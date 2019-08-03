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3 августа, источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов: Поступок Понсе — чисто игровой момент

Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — о ничьей в Тушине.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Непростой матч, ребята отдали все силы, — сказал главный тренер «Спартака» Олег Кононов. — Не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые у нас складываются. Многие игроки покинули нас на той неделе, другие только входят. Я могу только поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как они играли во втором тайме, в первую очередь организованно. И за ту сплоченность, которая была с первых минут.

— Планировался выход Шюррле по ходу матча? Или это был риск?

— Да, это был риск. Он только вчера провел одну тренировку. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для контратак.

— Что это было с Понсе? Безумие?

-Это абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником — защитником или вратарем. Здесь чисто игровой эпизод. Он не видел, он думал, что вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть раньше, то он бы ни в коем случае не пошел бы в него.

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— Какая ситуация с Ларссоном? Вроде бы он уже заявлен на чемпионат, но не попал в заявку на матч. Почему?

— У вас неверная информация. Он только подписал контракт, в чемпионат его еще не заявили.

— О чем говорили в перерыве?

— Безусловно, хотели победить. Говорили об ошибках. Мы не так организованно играли в отборе. Настраивались на второй тайм.

— Команда не забила ни одного гола с игры. Вас это не беспокоит?

— Нас всех это беспокоит. И меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут удовлетворение и от голов, и от победы.

— Кто займет позицию центрфорварда? Понсе явно получит дисквалификацию.

— У нас есть кем заменить. Вы видели Шюррле. Вы говорите про чемпионат? Есть Ларссон, он — центральный нападающий. Проблем никаких нет. То, что вы думаете, что эти игроки другого плана, то они — игроки молодые, мы их брали с учетом этих качеств.

— Как оцениваете игру Ташаева? Почему его поставили? И как оцените Мирзова?

— Оценивать игру Мирзова я не буду, оценки более детальные я даю на разборе. Сейчас он в серьезном тренировочном процессе. А по Саше — он хорошо тренировался, он хотел в состав. Тем более, он играл против «Динамо». Мы знаем, что футболисты хорошо играют против своих прошлых команд.

— Что можно сделать с карточками Гулиева и Бакаева?

— (Долгая пауза.) Эх… Можно, но не буду говорить, каким образом. У нас идет постоянная работа на эту тему. Так что… Надеюсь, что мы все-таки добьемся своего, и регулярно карточки они не будут получать. Характер вспыльчивый у них чересчур.

— Чем вас привлек Тил? Можно сказать, что это системообразующий трансфер?

— Давайте ко мне по игре. Что касается Тила и других игроков — мы дождемся, когда это будет объявлено и клубом, и руководителем.

— Сегодня на трибунах было хорошо и спокойно. Вы встречались с болельщиками?

— Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Нам очень жаль, что мы сегодня не выиграли. Зато показали характер.

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Дмитрий Хохлов: «Не было смысла гадать, какой состав будет у «Спартака»

— С чем связываете такую слабую игру в большинстве? Вы едва не пропустили! — первый вопрос главному тренеру «Динамо» на пресс-конференции.

— «Спартак» хорошо оборонялся, а нам не хватило гола, — ответил Дмитрий Хохлов. — Не могу сказать, что мы играли слабо, но явных моментов у нас не было. Были полумоменты, нужно было просто точнее сыграть, и был бы гол.

— Сложно было угадать состав «Спартака», учитывая такое количество изменений?

— Угадать состав «Спартака» действительно было сложно, но мы его почти угадали, лишь два изменения. Отталкивались больше от своей игры. Гадать на кофейной гуще и отталкиваться от того, в каком составе будет «Спартак», не имело смысла.

— Как оцениваете игру Паршивлюка?

— Мне нравится, как Сергей вписался команду, и по игровым, и человеческим качествам. Он становится одним из лидеров.

— Что скажете о дебюте Нжи? Сегодня он вышел, кажется, не на своей прямой позиции.

— Он может играть на нескольких позициях, не знаю, почему вы его причисляете к чистым форвардам. Считаю, он может сыграть сильнее. Перелеты по 16 часов дают о себе знать.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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