«Раньше я за Шюррле в FIFA играл, а теперь он со мной в раздевалке сидит». В «Спартаке» рады новичку

«Фернандо был на тренировке и попрощался с нами. Он сказал речь, сказал, что провел здесь отличное время, поблагодарил за моменты, которые были в России. Мы попрощались друзьями. Если он решит посетить игру «Спартака», мы будем рады его видеть. Адриано тоже приезжал до тренировки, сказал речь. Фернандо никого с собой в Китай не звал.
Мы все понимаем, что рано или поздно у всех закончится время в «Спартаке». Одни ребята пришли, другие ушли, к этому круговороту надо относиться профессионально. Сейчас на оставшихся больше ответственности, ребята с именем ушли. Можно посчитать на пальцах одной руки, сколько человек остались из чемпионской команды, но никакой проблемы в этом нет. Молодежь наступает на пятки.
Гуса Тила пока не представляли. Видел его, поздоровались, сказал, что рад его видеть. Надеюсь, скоро принесет нам пользу. Шюррле — общительный с первого дня в «Спартаке». С первой минуты, как он зашел в раздевалку, со всеми тепло общается, влился в атмосферу, так что с адаптацией у него проблем не будет. Один из игроков даже сказал: вот времена, раньше я за него в FIFA играл, а теперь он со мной в раздевалке сидит. Кто именно сказал? По виду старик, а так молодой. Ещенко? Он и так старик. Приятно, что Андре будет с нами играть за «Спартак», — передает слова Джикии корреспондент Sport24.ru Марк Бессонов.