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3 августа, источник: Sport24

«Раньше я за Шюррле в FIFA играл, а теперь он со мной в раздевалке сидит». В «Спартаке» рады новичку

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как с командой прощались покинувшие клуб легионеры Луис Адриано и Фернандо, а также поделился мнением о новичках команды — Андре Шюррле и Гусе Тиле, о трансфере которого должно быть объявлено в ближайшее время.

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Источник: Sport24

«Фернандо был на тренировке и попрощался с нами. Он сказал речь, сказал, что провел здесь отличное время, поблагодарил за моменты, которые были в России. Мы попрощались друзьями. Если он решит посетить игру «Спартака», мы будем рады его видеть. Адриано тоже приезжал до тренировки, сказал речь. Фернандо никого с собой в Китай не звал.

Мы все понимаем, что рано или поздно у всех закончится время в «Спартаке». Одни ребята пришли, другие ушли, к этому круговороту надо относиться профессионально. Сейчас на оставшихся больше ответственности, ребята с именем ушли. Можно посчитать на пальцах одной руки, сколько человек остались из чемпионской команды, но никакой проблемы в этом нет. Молодежь наступает на пятки.

Гуса Тила пока не представляли. Видел его, поздоровались, сказал, что рад его видеть. Надеюсь, скоро принесет нам пользу. Шюррле — общительный с первого дня в «Спартаке». С первой минуты, как он зашел в раздевалку, со всеми тепло общается, влился в атмосферу, так что с адаптацией у него проблем не будет. Один из игроков даже сказал: вот времена, раньше я за него в FIFA играл, а теперь он со мной в раздевалке сидит. Кто именно сказал? По виду старик, а так молодой. Ещенко? Он и так старик. Приятно, что Андре будет с нами играть за «Спартак», — передает слова Джикии корреспондент Sport24.ru Марк Бессонов.

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Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
46′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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