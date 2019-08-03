«Раньше я за Шюррле в FIFA играл, а теперь он со мной в раздевалке сидит». В «Спартаке» рады новичку

Источник: Sport24

«Фернандо был на тренировке и попрощался с нами. Он сказал речь, сказал, что провел здесь отличное время, поблагодарил за моменты, которые были в России. Мы попрощались друзьями. Если он решит посетить игру «Спартака», мы будем рады его видеть. Адриано тоже приезжал до тренировки, сказал речь. Фернандо никого с собой в Китай не звал.

Мы все понимаем, что рано или поздно у всех закончится время в «Спартаке». Одни ребята пришли, другие ушли, к этому круговороту надо относиться профессионально. Сейчас на оставшихся больше ответственности, ребята с именем ушли. Можно посчитать на пальцах одной руки, сколько человек остались из чемпионской команды, но никакой проблемы в этом нет. Молодежь наступает на пятки.