Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом

Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

Фанатов московского клуба на протяжении длительного времени держали в подтрибунном помещении, а затем на них напали сотрудники ОМОНа с дубинками. За это домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча. Также клуб был наказан штрафом в размере 650 тыс. рублей.