«Зенит» впервые потерял очки в Российской премьер-лиге, сыграв вничью с «Краснодаром»

Автогол на счету защитника «Зенита» Дугласа Сантоса (80-я минута), сравнял счет Артем Дзюба (90+1). В режиме онлайн на этом матче работала система видеоассистента арбитра (VAR). В РПЛ дебютировал полузащитник «Зенита» Малком, в пятницу перешедший из «Барселоны» за €40 млн. Он вышел на замену вместо Алексея Сутормина на 72-й минуте встречи.