Малком: Уровень российского футбола довольно неплох
Вингер «Зенита» Малком поделился впечатлениями от дебюта за
Вингер «Зенита» Малком поделился впечатлениями от дебюта за
Бывший игрок каталонской «Барселоны» вышел на поле на 72-й минуте домашнего матча 4-го тура Российской
«Впечатления хорошие, всё могло закончиться лучше. Но нужно немного терпения, много работать, тогда дальше будет ещё лучше. Сейчас мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде, вместе двигаться вперёд.
Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.
Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперёд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас.
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)
|90+1′
|Дуглас Сантос
|80′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Кристиан Рамирес
61′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Александр Мартынович
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Урош Спаич
|5
|Вильмар Барриос
28′
|14
|Кристоффер Олссон
|27
|Магомед Оздоев
|52
|Тонни Вилена
36′
|7
|Сердар Азмун
|77
|Руслан Камболов
|22
|Артем Дзюба
|9
|Арикленес да Силва Ари
89′
|18
|Юрий Жирков
2′86′
|98
|Сергей Петров
78′
|14
|Далер Кузяев
|89
|Дмитрий Стоцкий
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|7
|Реми Кабелла
53′57′
|21
|Александр Ерохин
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|91
|Алексей Сутормин
72′
|21
|Юнес Намли
60′
|8
|Филипе Силва Малком
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)