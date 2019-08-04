Текущие события
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
3.08
Спартак
Динамо
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чайка
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Краснодар-2
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
3.08
Факел
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
3.08
Нефтехимик
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
3.08
Шинник
Авангард К
13
Футбол. Премьер-лига
3.08
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
3.08
Томь
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чертаново
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
3.08
Урал
Ростов
22
Все события
Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: Результатом не удовлетворены. Должны были выигрывать

Главный тренер «Зенита» после матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) был расстроен результатом. Как и его коллега Сергей Матвеев.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— В первом тайме была осторожная игра, — начал Семак. — Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались — это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что не можем быть удовлетворены результатом.

— Почему этот матч контрастировал с весенней игрой, в которой было обилие голов и моментов?

— Игры по-разному складываются. Обе команды старались надежно играть в обороне. Не было больших разрывов, за исключением концовки, когда появились свободные зоны. В остальное время мы дисциплинированно оборонялись. В обороне игра понравилась, а в атаке… Второй тайм лучше, в первом что-то получалось, что-то — нет.

— Почему справа в защите играл Дуглас? Рассматривали ли вы Сутормина на этой позиции?

— Для Сутормина роль защитника не совсем привычная, он атакующий игрок. Одно дело в четверке защитников играть на фланге, другое — в пятерке. Терентьев получил повреждение, Смольников пропустил много, тренировался только два дня после повреждения. И для Дугласа не было проблем сыграть на этой позиции. А пропущенный мяч — курьезная ситуация. Такое иногда случается.

— Вы сказали «должны были побеждать». Кому и почему должны?

— Себе должны, конечно. И болельщикам за то, что они нас поддерживают. Мы создали больше моментов. И в этой игре мы должны были побеждать. Но это футбол — и не всегда логика и число моментов претворяются в набранные очки и голы.

— Стоило ли при счете 0:0 выпускать Малкома?

— Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму и почувствовать атмосферу стадиона. Мы дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Ему нужно и тренироваться, и играть. Думаю, он будет прибавлять и смотреться лучше. Это молодой игрок. Не стоит думать, что человек в одиночку будет решать все матчи. У него есть хорошие качества, перспектива. Будем внедрять его в общекомандную игру.

— Что делают с футболистом, который забил такой курьезный автогол? Штрафы, наказания, розги?

— Ничего абсолютно. Это может случиться с каждым. Надо забивать больше — и такой курьезный момент не повлияет на результат матча. Бывает.

— Как вы оцените игру Ивановича в атаке в конце матча?

— Положительно. Да, немного неправильно мы его использовали. Но еще один игрок в атаке усложняет жизнь защитникам. Нам надо было рисковать, что мы и сделали.

— Почему Мак не попал в заявку? Он остается в команде?

— Мак ни одной тренировки не занимался с командой из-за болезни. По будущему не могу сказать. Пока он болеет.

Сергей Матвеев: «Специально к Малкому не готовились»

— Первый тайм был лучше с нашей стороны, второй остался за «Зенитом», — отметил главный тренер «Краснодара». — Результат — правильный, на мой взгляд.

— Спаич вытащил мяч после удара Ракицкого со штрафного. Это домашняя заготовка?

— Мы рассматривали и пробовали этот вариант. И он сработал.

— Вилена играл ближе к правому флангу. Почему?

— Так было задумано. Он должен был ближе играть с Камболовым, помогать ему. Кабелла сыграл слева, его взаимодействия с Намли хорошие.

— Нет ли у вас вопросов по судейству? Возможно, был фол на Вилене в моменте с голом.

— Судейство не хочу комментировать, мы еще не смотрели.

— Можно ли сказать, что вы моделировали игру перед матчем с «Порту»?

— Мы не моделировали игру. С чемпионом страны сложно что-то моделировать. А сильный соперник перед отборочным матчем Лиги чемпионов — это хорошо. Это даст нам почувствовать силу соперника, который нам предстоит в среду.

— Успела ли команда сыграться?

— Сложно сказать, что мы сыгрались на сто процентов. Но то, что мы движемся вперед — однозначно.

— Опасались ли вы Малкома?

— Сложно кого-то индивидуально опасаться. Когда ты готовишься к матчу, рассматриваешь сильные стороны соперника. Мы предполагали, что он выйдет на замену, но специально не готовились к нему.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты0
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре
Первая нулевая ничья сезона РПЛ — в московском дерби
Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба
Российские волейболистки победили Канаду. До ОИ остался один шаг
«Боруссия» победила «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
Кононов: Поступок Понсе — чисто игровой момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь