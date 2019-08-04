Сергей Семак: Результатом не удовлетворены. Должны были выигрывать
Главный тренер «Зенита» после матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) был расстроен результатом. Как и его коллега Сергей Матвеев.
Главный тренер «Зенита» после матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) был расстроен результатом. Как и его коллега Сергей Матвеев.
— В первом тайме была осторожная игра, — начал Семак. — Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались — это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что не можем быть удовлетворены результатом.
— Почему этот матч контрастировал с весенней игрой, в которой было обилие голов и моментов?
— Игры
— Почему справа в защите играл Дуглас? Рассматривали ли вы Сутормина на этой позиции?
— Для Сутормина роль защитника не совсем привычная, он атакующий игрок. Одно дело в четверке защитников играть на фланге, другое — в пятерке. Терентьев получил повреждение, Смольников пропустил много, тренировался только два дня после повреждения. И для Дугласа не было проблем сыграть на этой позиции. А пропущенный мяч — курьезная ситуация. Такое иногда случается.
— Вы сказали «должны были побеждать». Кому и почему должны?
— Себе должны, конечно. И болельщикам за то, что они нас поддерживают. Мы создали больше моментов. И в этой игре мы должны были побеждать. Но это футбол — и не всегда логика и число моментов претворяются в набранные очки и голы.
— Стоило ли при счете 0:0 выпускать Малкома?
— Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму и почувствовать атмосферу стадиона. Мы дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Ему нужно и тренироваться, и играть. Думаю, он будет прибавлять и смотреться лучше. Это молодой игрок. Не стоит думать, что человек в одиночку будет решать все матчи. У него есть хорошие качества, перспектива. Будем внедрять его в общекомандную игру.
— Что делают с футболистом, который забил такой курьезный автогол? Штрафы, наказания, розги?
— Ничего абсолютно. Это может случиться с каждым. Надо забивать больше — и такой курьезный момент не повлияет на результат матча. Бывает.
— Как вы оцените игру Ивановича в атаке в конце матча?
— Положительно. Да, немного неправильно мы его использовали. Но еще один игрок в атаке усложняет жизнь защитникам. Нам надо было рисковать, что мы и сделали.
— Почему Мак не попал в заявку? Он остается в команде?
— Мак ни одной тренировки не занимался с командой
— Первый тайм был лучше с нашей стороны, второй остался за «Зенитом», — отметил главный тренер «Краснодара». — Результат — правильный, на мой взгляд.
— Спаич вытащил мяч после удара Ракицкого со штрафного. Это домашняя заготовка?
— Мы рассматривали и пробовали этот вариант. И он сработал.
— Вилена играл ближе к правому флангу. Почему?
— Так было задумано. Он должен был ближе играть с Камболовым, помогать ему. Кабелла сыграл слева, его взаимодействия с Намли хорошие.
— Нет ли у вас вопросов по судейству? Возможно, был фол на Вилене в моменте с голом.
— Судейство не хочу комментировать, мы еще не смотрели.
— Можно ли сказать, что вы моделировали игру перед матчем с «Порту»?
— Мы не моделировали игру. С чемпионом страны сложно
— Успела ли команда сыграться?
— Сложно сказать, что мы сыгрались на сто процентов. Но то, что мы движемся вперед — однозначно.
— Опасались ли вы Малкома?
— Сложно
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)
|90+1′
|Дуглас Сантос
|80′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Кристиан Рамирес
61′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Александр Мартынович
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Урош Спаич
|5
|Вильмар Барриос
28′
|14
|Кристоффер Олссон
|27
|Магомед Оздоев
|52
|Тонни Вилена
36′
|7
|Сердар Азмун
|77
|Руслан Камболов
|22
|Артем Дзюба
|9
|Арикленес да Силва Ари
89′
|18
|Юрий Жирков
2′86′
|98
|Сергей Петров
78′
|14
|Далер Кузяев
|89
|Дмитрий Стоцкий
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|7
|Реми Кабелла
53′57′
|21
|Александр Ерохин
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|91
|Алексей Сутормин
72′
|21
|Юнес Намли
60′
|8
|Филипе Силва Малком
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)