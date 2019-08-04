Сергей Семак: Результатом не удовлетворены. Должны были выигрывать

Источник: Спорт-Экспресс

— В первом тайме была осторожная игра, — начал Семак. — Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались — это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что не можем быть удовлетворены результатом.

— Почему этот матч контрастировал с весенней игрой, в которой было обилие голов и моментов?

— Игры по-разному складываются. Обе команды старались надежно играть в обороне. Не было больших разрывов, за исключением концовки, когда появились свободные зоны. В остальное время мы дисциплинированно оборонялись. В обороне игра понравилась, а в атаке… Второй тайм лучше, в первом что-то получалось, что-то — нет.

— Почему справа в защите играл Дуглас? Рассматривали ли вы Сутормина на этой позиции?

— Для Сутормина роль защитника не совсем привычная, он атакующий игрок. Одно дело в четверке защитников играть на фланге, другое — в пятерке. Терентьев получил повреждение, Смольников пропустил много, тренировался только два дня после повреждения. И для Дугласа не было проблем сыграть на этой позиции. А пропущенный мяч — курьезная ситуация. Такое иногда случается.

— Вы сказали «должны были побеждать». Кому и почему должны?

— Себе должны, конечно. И болельщикам за то, что они нас поддерживают. Мы создали больше моментов. И в этой игре мы должны были побеждать. Но это футбол — и не всегда логика и число моментов претворяются в набранные очки и голы.

— Стоило ли при счете 0:0 выпускать Малкома?

— Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму и почувствовать атмосферу стадиона. Мы дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Ему нужно и тренироваться, и играть. Думаю, он будет прибавлять и смотреться лучше. Это молодой игрок. Не стоит думать, что человек в одиночку будет решать все матчи. У него есть хорошие качества, перспектива. Будем внедрять его в общекомандную игру.

— Что делают с футболистом, который забил такой курьезный автогол? Штрафы, наказания, розги?

— Ничего абсолютно. Это может случиться с каждым. Надо забивать больше — и такой курьезный момент не повлияет на результат матча. Бывает.

— Как вы оцените игру Ивановича в атаке в конце матча?

— Положительно. Да, немного неправильно мы его использовали. Но еще один игрок в атаке усложняет жизнь защитникам. Нам надо было рисковать, что мы и сделали.

— Почему Мак не попал в заявку? Он остается в команде?

— Мак ни одной тренировки не занимался с командой из-за болезни. По будущему не могу сказать. Пока он болеет.

Сергей Матвеев: «Специально к Малкому не готовились»

— Первый тайм был лучше с нашей стороны, второй остался за «Зенитом», — отметил главный тренер «Краснодара». — Результат — правильный, на мой взгляд.

— Спаич вытащил мяч после удара Ракицкого со штрафного. Это домашняя заготовка?

— Мы рассматривали и пробовали этот вариант. И он сработал.

— Вилена играл ближе к правому флангу. Почему?

— Так было задумано. Он должен был ближе играть с Камболовым, помогать ему. Кабелла сыграл слева, его взаимодействия с Намли хорошие.

— Нет ли у вас вопросов по судейству? Возможно, был фол на Вилене в моменте с голом.

— Судейство не хочу комментировать, мы еще не смотрели.

— Можно ли сказать, что вы моделировали игру перед матчем с «Порту»?

— Мы не моделировали игру. С чемпионом страны сложно что-то моделировать. А сильный соперник перед отборочным матчем Лиги чемпионов — это хорошо. Это даст нам почувствовать силу соперника, который нам предстоит в среду.

— Успела ли команда сыграться?

— Сложно сказать, что мы сыгрались на сто процентов. Но то, что мы движемся вперед — однозначно.

— Опасались ли вы Малкома?