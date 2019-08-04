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08:54 (мск), источник: ТАСС

Семак: «Зенит» должен был побеждать «Краснодар» в матче РПЛ

ТАСС, 4 августа. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что его команда заслуживала победы в матче с «Краснодаром», несмотря на то что петербуржцам удалось сравнять счет лишь в компенсированное время. Слова специалиста приводит пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в Санкт-Петербурге в матче четвертого тура чемпионата России. Гости открыли счет на 80-й минуте благодаря автоголу защитника Дугласа Сантоса. Форвард хозяев Артем Дзюба забил свой мяч на 91-й минуте.

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«Во втором тайме смотрелись лучше, но не забили, а вместо этого пропустили достаточно курьезный гол. С одной стороны — отыгрались, и это плюс, с другой — не выиграли. Удовлетворены результатом быть не можем, мы создали много моментов, с точки зрения логики должны были побеждать. Но это футбол, не всегда моменты превращаются в забитые мячи и не всегда все происходит с точки зрения логики», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч второго круга прошлого сезона между этими командами, который завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита», называли одним из самых зрелищных в чемпионате. «Матчи по-разному складываются, сегодня обе команды старались играть надежно в обороне, и это получалось, не было больших разрывов, кроме концовки. В остальное время дисциплинировано оборонялись, поэтому моментов было не так много», — прокомментировал закрытый характер субботней игры специалист.

На 72-й минуте на поле в составе «Зенита» появился приобретенный в пятницу у «Барселоны» за €40 млн бразильский полузащитник Малком.

«Прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму, почувствовать атмосферу стадиона, дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Чтобы набрать форму, нужно тренироваться и играть, он будет прибавлять и смотреться лучше. Футболист молодой, не стоило думать, что он выйдет и в одиночку начнет “решать”, будем встраивать его в командную игру», — сказал тренер.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре сине-бело-голубые 10 августа в Москве сыграют с «Динамо».

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Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты0
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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