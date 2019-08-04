Новичок «Зенита» Малком намерен выучить русский язык

Малком перешел из «Барселоны» в пятницу, сумма трансфера составила €40 млн. Его контракт рассчитан на пять лет. Футболист дебютировал в чемпионате России в матче с «Краснодаром», выйдя на замену на 72-й минуте.
«Очень скоро начну [учить русский язык] и очень этому рад», — сказал 22-летний Малком, отметив, что пока знает по-русски лишь слово «спасибо».
Бразилец считает, что действовал неплохо в отведенное для него главным тренером время на поле. «Матч получился непростым, я знал, что “Краснодар” — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо», — сказал он.
«Зенит», купив Малкома, повторил рекорд суммы трансфера для клубов Российской премьер-лиги, в 2012 году «Зенит» купил бразильца Халка у португальского «Порту» и бельгийца Акселя Витселя у португальской «Бенфики» за €40 млн каждого.
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