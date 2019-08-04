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08:59 (мск), источник: ТАСС

Новичок «Зенита» Малком намерен выучить русский язык

ТАСС, 4 августа. Футболист «Зенита» Малком в ближайшее время намерен приступить к изучению русского языка. Слова бразильского полузащитника после матча с «Краснодаром» (1:1) в чемпионате России приводит пресс-служба «Зенита».

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Источник: Reuters

Малком перешел из «Барселоны» в пятницу, сумма трансфера составила €40 млн. Его контракт рассчитан на пять лет. Футболист дебютировал в чемпионате России в матче с «Краснодаром», выйдя на замену на 72-й минуте.

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«Очень скоро начну [учить русский язык] и очень этому рад», — сказал 22-летний Малком, отметив, что пока знает по-русски лишь слово «спасибо».

Бразилец считает, что действовал неплохо в отведенное для него главным тренером время на поле. «Матч получился непростым, я знал, что “Краснодар” — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо», — сказал он.

«Зенит», купив Малкома, повторил рекорд суммы трансфера для клубов Российской премьер-лиги, в 2012 году «Зенит» купил бразильца Халка у португальского «Порту» и бельгийца Акселя Витселя у португальской «Бенфики» за €40 млн каждого.

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30 июля© Ньюстюб
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты0
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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