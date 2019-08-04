Новичок «Зенита» Малком намерен выучить русский язык

Малком перешел из «Барселоны» в пятницу, сумма трансфера составила €40 млн. Его контракт рассчитан на пять лет. Футболист дебютировал в чемпионате России в матче с «Краснодаром», выйдя на замену на 72-й минуте.

Бразилец считает, что действовал неплохо в отведенное для него главным тренером время на поле. «Матч получился непростым, я знал, что “Краснодар” — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо», — сказал он.