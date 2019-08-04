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09:07 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» выступил с заявлением относительно столкновения болельщиков и сотрудников ОМОНа

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб «Зенит» сделал официальное заявление относительно конфликта, произошедшего между болельщиками и сотрудниками ОМОНа во время матча чемпионата России против «Краснодара». Текст заявления опубликовала пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1) состоялся в субботу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов.

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«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в заявлении. Там же сказано, что «Зенит» будет делать все возможное, чтобы домашний стадион клуба «Газпром Арена» оставался безопасным и комфортным для посетителей.

На матче второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля, также произошла стычка болельщиков с сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. В результате РФС наложил на стадион «Ростова» условную двухматчевую дисквалификацию и оштрафовал клуб на 650 тыс. рублей за ошибки при организации игры.

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«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты0
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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