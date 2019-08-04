ФК «Зенит» выступил с заявлением относительно столкновения болельщиков и сотрудников ОМОНа

Источник: РИА "Новости"

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1) состоялся в субботу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов.

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в заявлении. Там же сказано, что «Зенит» будет делать все возможное, чтобы домашний стадион клуба «Газпром Арена» оставался безопасным и комфортным для посетителей.

На матче второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля, также произошла стычка болельщиков с сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. В результате РФС наложил на стадион «Ростова» условную двухматчевую дисквалификацию и оштрафовал клуб на 650 тыс. рублей за ошибки при организации игры.

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