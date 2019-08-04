РПЛ проведет проверку инцидента с болельщиками на матче «Зенит» — «Краснодар»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку инцидента с участием болельщиков и сотрудников ОМОНа во время матча чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.