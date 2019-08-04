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16:24 (мск), источник: Интерфакс

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Сотрудник ОМОН пострадал при столкновении с фанатами во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар», который прошел в Петербурге накануне.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и области в воскресенье, после окончания игры за пределами чаши стадиона «Газпром Арена» болельщики кинули в сотрудников ОМОНа, которые обеспечивали правопорядок, тяжелый предмет. В результате один из бойцов отряда получил травму.

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Отмечается, что пострадавший сотрудник ОМОН был доставлен в травмпункт, он серьезно не пострадал.

Пресс-служба ФК «Зенит» в свою очередь сообщила, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

Российская премьер-лига (РПЛ) также информирует о начале проверки этого случая.

«В перерыве футбольного матча (…) на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба “Зенит”. По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ», — говорится в сообщении на сайте лиги.

В РПЛ уточняют, что по итогам проверки материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Как подчеркнули в лиге, территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» проходил в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Он закончился ничьей (1:1).

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14:27 (мск)© Ньюстюб
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты0
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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