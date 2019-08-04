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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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Встреча пройдет в Казани, начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Рубина: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Албашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.

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